台股早盤漲逾200點！收復季線 台積電最高漲至1405元

美股上週五收漲近500點，3大指數收紅！台股今日（11/24）開高，甫開盤即漲逾200點，在主要權值股帶動下，台股最高漲330點至26764點，收復季線。指數攀高後，賣壓隨即湧現，漲點縮小至百點以下。台積電於平盤震盪。

華爾街對於12月Fed降息的押注時有波動，主要指數21日收漲。道瓊工業指數上漲493.15點，以26245.41點作收，漲幅1.08%。標準普爾500指數小漲64.23點，收在6602.99點，漲幅0.98%。那斯達克指數勁揚195.04點，以22273.09點作收，漲幅0.88%。費城半導體指數小漲54.37點，收在6406.43點，漲幅0.86%。

台股上週五重挫991.42點，將前一日的漲點盡數回吐，不但創下史上第6大跌點，亦造成周線下挫962.56點，指數更跌至近2個月以來波段新低。今早開盤小幅回升，指數重回季線之上；隨後賣壓湧現，漲點縮小至百點以下。

權王台積電早盤開高，以1400元開出，早盤最高漲20元至1405元，短暫收復5日線。9:15過後，股價翻黑跌至1380元，隨後於平盤附近震盪。

主要權值股漲多跌少，富邦金漲逾2%，日月光投控、國泰金、智邦、兆豐金、聯電漲逾1%；台達電、廣達、中華電小漲；但鴻海、中信金、緯穎小挫。

