台股早盤漲逾440點站上28000點 台積電漲40元至1470元

外資放大假，改由內資扛霸子，雖然少了外資買盤照拂，但在內資力挺下，台股季線同樣守得「穩當當」，選出13檔由台新新光金（2887）領軍的投信根紅苗正股，有機會在少了外資掣肘下，拉出新一波行情。

