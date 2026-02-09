台股早盤漲逾880點站回3萬2 台積電最高觸1835元

台北市 / 綜合報導

受到美國科技股上週五全面反彈，激勵台股今(9)日漲勢如虹，電子類股成為盤面亮點，其中，台積電最高衝上1835元，帶動加權指數早盤就大漲超過880點，站回3萬2千點大關。不只台股，亞股市場也表現熱絡，韓股上揚，日經指數盤中更一度大漲3千點，來到5萬7337點，再創歷史新高。

盤面上一片紅通通，進入封關倒數，台股9日氣勢如虹，早盤就大漲超過800點，一度來到32666點，個股方面由權值股領軍，台積電盤中，追平歷史新高價，鴻海聯發科同步走揚，資金回流到電子族群，成為盤面亮點。

投顧副總黃文清說：「我想上禮拜五美國股市科技股大幅反彈，那一些重要的一些指標，像輝達也大漲，所以激勵今天(9)台股傳統的這些輝達AI相關的這些供應鏈，它的表現都非常強，台股在相關的這些日本半導體的ETF，它的表現(也)特別的強勢。」

其中日股ETF像是0095100954等，半導體標的同樣漲聲響起，就是因為高市早苗在眾議院大選，取得壓倒性勝利，激勵日經指數最高上漲超過3000點，一度來到57337點再創新高，也帶動台灣日股ETF的表現，而韓國股市同樣開高走高，亞股市場整體而言表現熱絡，不過專家提醒還是要居高思危。

投顧副總黃文清說：「畢竟我們(春節)休假有11天交易日，那美伊的談判的這個過程，我們也看不到相關的這些趨緩的現象，也就是說，在等待的過程當中，市場的氣氛有可能還是會稍微觀望一些。」

專家指出，預計接下來農曆封關前，有望往33000大關邁進，只是獲利了結的賣壓，恐怕指數走勢會較為震盪，提醒民眾可以適度降低資金水位，留意國際局勢審慎布局。

