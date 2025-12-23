台股早盤漲148點 挑戰28300點 台積電漲15元
聖誕假期將屆，美股收漲，台股今天開盤走堅，最高28298.13點，上漲148.49點。台積電早盤最高1480元，上漲15元。
其他電子權值股鴻海小漲，聯發科跌5元至1395元，日月光投控漲近1%，台達電漲約1%，記憶體南亞科震盪翻黑，人工智慧（AI）伺服器概念股廣達、緯創在平盤下整理。
期貨法人分析，台股技術面轉強，時序進入年底法人作帳行情倒數，短線有利上攻，量能仍是多方續航力關鍵，台積電走勢及量能放大，將是指數挑戰前高條件。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
台股開盤漲破百點！台積電勁揚15元領頭 鴻海、台達電走高
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導在週一美股四大指數均收紅的狀況下，台股今（23）日稍早以上漲103.5點，為28253.14點開高後，漲勢數度收斂，呈現盤上震盪態...FTNN新聞網 ・ 46 分鐘前 ・ 發起對話
北義甜點老店總裁談耶誕節商機 (圖)
耶誕節在義大利不僅象徵家庭歡聚與宗教節慶，背後也有龐大產業商機。北義甜點老店Fraccaro總裁佛洛卡羅日前接受中央社專訪時說，耶誕麵包外銷客戶包括台灣。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
開盤／台積電領軍台股飆漲127點！金銀銅瘋漲 低價面板原物料全動了
美股科技股續強效應延燒，台股今（23）日開盤氣勢不俗，加權指數早盤大漲127.41點，指數重返多頭節奏，權值王台積電一馬當先，盤中上漲15元，來到1480元，成為撐盤關鍵。市場解讀，在耶誕假期前的資金布局氛圍下，風險偏好回溫，台股短線買氣明顯升溫。三立新聞網 setn.com ・ 42 分鐘前 ・ 2
台股開盤漲103.5點
（中央社台北23日電）台北股市今天開盤漲103.5點，加權股價指數為28253.14點，成交金額新台幣64.1億元。1141223中央社 ・ 51 分鐘前 ・ 發起對話
今彩539第114308期開獎
（中央社台北22日電）今彩539第114308期開獎，中獎號碼27、02、22、24、38。3星彩中獎號碼302，4星彩中獎號碼6090。中央社 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
戲院救世主諾蘭回來了 《奧德賽》以大明星跟IMAX吸引觀眾買票
以《奧本海默》拿下奧斯卡最佳導演後，導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）宣佈新作是改編荷馬希臘史詩《奧德賽》（The Odyssey），消息一出可是非同小可，畢竟原著以特落伊戰爭為背景，加上希臘神話的元素，既有大場面的古裝戰爭場面，更充滿奇幻與想像。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發起對話
別因「罕病」而輕忽！醫：多做「1件事」 抓住新生兒治療黃金期
【健康醫療網／記者黃嫊雰、潘昱僑報導】一個新生命呱呱墜地，爸爸媽媽沉浸在喜悅中的同時，可曾想過孩子可能罹患遺傳性罕見疾病？或是心想「我家孩子運氣不可能這麼差」？臺大醫院小兒部小兒神經科翁妏謹醫師提醒，罕見疾病確實「罕見」，然而一旦發生可能嚴重衝擊孩子的生活功能，甚至危及生命，千萬不可掉以輕心。 所幸，隨著醫學進步，許多罕病已有相應的治療對策，關鍵在於「早期發現、及早介入」。國健署也持續投入資源推動新生兒篩檢補助相關政策，包括全面擴大新生兒篩檢項目等良政，可同步進行多項罕病篩檢，家長應善用資源，切勿錯過守護孩子健康的黃金機會。 遺傳性罕病來勢洶洶 新生兒「哭聲溫柔」終確診SMA 「孩子一開始看似健康，父母會覺得一切都很美好，但在生命前幾週，疾病可能已悄悄地在體內發展。」翁妏謹醫師說明，以脊髓性肌肉萎縮症（SMA）為例，這是一種因SMN1基因缺陷導致的運動神經元退化疾病，嚴重者可能於出生後不久，或在媽媽的肚子裡就出現無力症狀，影響吸吮、吞嚥和呼吸功能。 她就曾遇過一位媽媽反映新生兒哭聲溫柔、非常乖巧，但一兩週後即發現狀況不尋常，寶寶最後確診SMA。部分遺傳性疾病發病早、進展快，若待明顯症狀健康醫療網 ・ 27 分鐘前 ・ 發起對話
冬季好發泌尿疾病！男女大不同 醫提醒預防黃金三原則
何肇晏醫師提醒，冬天維持泌尿健康的黃金三原則：保持溫暖、多喝水、不憋尿。建議成人每天至少喝1500到2000c.c.的水，讓尿液保持清澈、減少細菌滋生，同時也能防止結石形成；此外，切忌憋尿，許多人因為怕冷而不願離開溫暖的被窩或室內，長時間憋尿會使細菌有足夠時間繁殖，並削弱膀胱的防禦能力，這是誘發泌尿道感染的主因之一。NOW健康 ・ 26 分鐘前 ・ 發起對話
不只陽明山 台北小出走6大路線提案！神隱少女隧道、茶園曙光步道、關西仙草花海超好拍
當假日不想再人擠人的陽明山，其實只要把地圖往外推一點點，台北周邊就藏著許多剛剛好的「小出走」風景。從宛如《神隱少女》場景的秘境隧道、晨光灑落的茶園步道，到一走進就快門停不下來的浪漫紫色仙草花海，不必長途跋涉，也能收穫滿滿療癒感。本篇精選 台北小出走 6 大路線提案，結合森林健行、山城老街、藝術展覽與季節限定花海，讓你用半天到一天的時間，輕鬆換個風景、換個心情。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 5 天前 ・ 2
快訊／台中北屯墜樓意外！41歲女租客深夜墜防火巷…死因不明待釐清
台中市北屯區發生墜樓案件，昨日（22日）深夜11時許，一名41歲女子突然從梅川東路四段一棟大樓墜落，倒臥在大樓後方防火巷內，警消到場時，女子已明顯死亡。三立新聞網 setn.com ・ 41 分鐘前 ・ 發起對話
首談私密影像外流 炎亞綸認桃色風波身心俱疲
藝人炎亞綸近日登上薔薔主持的節目《薔栗膠》，罕見鬆口談及塵封多年的感情往事，以及前段時間私密影像外流與情感風波，炎亞綸也低調表示「演變到這個狀態，我也是前所未料。」經歷桃色風波轉眼變成對簿公堂，炎亞綸指出「理性上我知道我有更多要注意的地方，感性上我無法完全理解，即便到現在，當時對我來說就是一個交往的自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
台股上揚126點 PCB概念走強 華通、金山電噴6%
台股今（23）日早盤開高震盪，來到28275點，上漲126點，漲幅0.44%，預估成交量4800億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到268.59點，漲1.76點，漲幅0.65%。EBC東森財經新聞 ・ 45 分鐘前 ・ 1
腦瘤≠絕症！良性瘤復發率僅5%…名醫周德陽：頭痛、性格改變、手腳無力是警訊，50後首次癲癇更要留意
腦瘤向來被視為高度危險疾病，但究竟有多難治？哪些症狀要提高警覺？最新的細胞治療是否真能改變存活率？由慈月基金會創辦人林保雍創建、主播陳雅琳主持的公益健康節目《百大醫言堂》，最新一集邀請到中國醫藥大學附設醫院院長周德陽，以淺白方式完整解析腦瘤治療進展。幸福熟齡 ・ 19 分鐘前 ・ 發起對話
快訊／萬豪酒店內葫同燒肉驚傳火警！消防急滅火 幸無傷
快訊／萬豪酒店內葫同燒肉驚傳火警！消防急滅火 幸無傷EBC東森新聞 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
43歲退休！勞保一次領變穩領6%配息，穩定現金流不為錢而活，粉圓妹：做喜歡的事忙得很開心
陽光灑在咖啡桌上，粉圓妹翻開筆記本，旁邊那張我最喜歡的圖──一座分為四層的金字塔。我笑了笑，把手放在最底層，像是在摸著自己這些年一步步堆起來的安心。「有人以為提早退休就是什麼都不做，躺在沙灘上發呆。」粉圓妹抿了一口咖啡，眼裡閃著認真的光，「但對我來說，提早退休是一種選擇──可以把時間花在想做的事上，而不是為了錢而活。」幸福熟齡 ・ 19 分鐘前 ・ 發起對話
傑霖掛牌上櫃 (圖)
傑霖22日掛牌上櫃，董事長梁春林（左7）率領經營團隊出席掛牌典禮。中央社 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
記憶體銅板價股民激喊加碼！「晶圓代工大廠」傳與美光談合作...盤中噴漲停 再炸45.2萬張巨量登人氣王
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受美股4大指數上週五全面收紅激勵，台股今（22）日早盤氣勢如虹，開盤即上漲近300點，截至11點10分左右，暫報28,124.66點，...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 3
政治獻金案"柯堅稱無罪" 檢批:研究法律後選擇規避
社會中心／綜合報導前民眾黨主席柯文哲，涉入京華城弊案以及政治獻金案，北院馬拉松式開庭，今天（22日）針對政治獻金案進行最終言詞辯論，柯文哲始終堅持自己無罪，但檢方痛批柯文哲，不法侵佔意圖，不是因為他不懂法律，而是"研究、了解法律後，仍然選擇規避。民視 ・ 14 小時前 ・ 3
賴清德2028會連任 但國會「贏不回來」？林濁水揭：三黨不過半的僵局持續
前立法委員林濁水於 今（22）日接受黃暐瀚專訪，針對台灣未來權力版圖拋出驚人預測，他認為 2028 年極可能出現「賴清德連任總統，但國會仍然三黨不過半」的結果，這將導致憲政僵局從現在一路延續到 2032 年，形成長達 8 年的「例外狀態常態化」。林濁水直言，除非 2028 年由國民黨總統與國會雙贏，或是民進黨再度重回總統國會雙贏，否則這場憲政爭議將持續摧殘台灣至少 6 年以上。風向台灣 ・ 1 天前 ・ 283
三大法人買超台股395.72億元
（中央社台北22日電）台股今天漲453.29點，收在28149.64點，成交值新台幣4930.45億元。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超395.72億元。中央社 ・ 18 小時前 ・ 發起對話