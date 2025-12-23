台股早盤漲148點 挑戰28300點 台積電漲15元

【健康醫療網／記者黃嫊雰、潘昱僑報導】一個新生命呱呱墜地，爸爸媽媽沉浸在喜悅中的同時，可曾想過孩子可能罹患遺傳性罕見疾病？或是心想「我家孩子運氣不可能這麼差」？臺大醫院小兒部小兒神經科翁妏謹醫師提醒，罕見疾病確實「罕見」，然而一旦發生可能嚴重衝擊孩子的生活功能，甚至危及生命，千萬不可掉以輕心。 所幸，隨著醫學進步，許多罕病已有相應的治療對策，關鍵在於「早期發現、及早介入」。國健署也持續投入資源推動新生兒篩檢補助相關政策，包括全面擴大新生兒篩檢項目等良政，可同步進行多項罕病篩檢，家長應善用資源，切勿錯過守護孩子健康的黃金機會。 遺傳性罕病來勢洶洶 新生兒「哭聲溫柔」終確診SMA 「孩子一開始看似健康，父母會覺得一切都很美好，但在生命前幾週，疾病可能已悄悄地在體內發展。」翁妏謹醫師說明，以脊髓性肌肉萎縮症（SMA）為例，這是一種因SMN1基因缺陷導致的運動神經元退化疾病，嚴重者可能於出生後不久，或在媽媽的肚子裡就出現無力症狀，影響吸吮、吞嚥和呼吸功能。 她就曾遇過一位媽媽反映新生兒哭聲溫柔、非常乖巧，但一兩週後即發現狀況不尋常，寶寶最後確診SMA。部分遺傳性疾病發病早、進展快，若待明顯症狀

