台股早盤漲167點達28568點創新高 台積電漲10元至1510元

美國聯邦準備理事會（Fed）降息1碼，美股10日收高，道瓊工業指數上漲497.46點，那斯達克指數上漲77.66點，台指期夜盤一度達28700點，創下歷史新高，終場上漲272點收28672點。台股今天同步創高，早盤指數達點28568.02，上漲167.29點。

台積電今天除息，每股配發5.00001118元現金，在台積電美國存託憑證（ADR）一度攀高至313.98美元，創下新高，台積電今天開盤跳空達1510元，上漲10元，上演「秒填息」戲碼。

網通類股指數強漲逾2%，表現相對強勢。此外，生醫類股也有不錯表現，類股指數上漲逾1%。