台股早盤漲627點飆新高進逼3萬點 台積電創1650元新天價
台積電美國存託憑證（ADR）2日上漲15.72美元，漲幅達5.17%，創收盤新高。台股今天開盤上漲超過429點，早盤最高29977.53點，大漲627.72點，續創歷史新高。台積電股價持續走高，早盤上漲65元，達1650元，再創新天價。
台積電早盤最高觸1650元，再創歷史新天價，上漲65元，漲幅4.1%，市值大增新台幣1.68兆元，超過42.78兆元，續創新高。
其他電子權值股鴻海、台達電、日月光投控勁揚逾1%，台達電重返千元大關。聯發科上漲逾2.7%，記憶體華邦電上漲逾5%。
證券法人指出，台股技術指標多頭排列，短線動能強勁，加權指數高檔震盪盤堅，持續挑戰3萬點關卡。
