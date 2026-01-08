台股早盤由黑翻紅！台積電漲至1695元 聯電成交量突破40萬張

台股週四早盤最低跌至30268點，最高漲逾百點至30577點。廖瑞祥攝



美股主要指數下挫，僅那指收紅；台積電ADR跌2.67%。台股昨爆量收跌，今日（1/8）開低，甫開盤大跌逾百點，早盤最低跌至30268點。9:40過後，買盤進場，台積電股價翻紅，最高漲至1695元。加權指數趁勢漲逾百點至30577點，持續在高檔震盪。

道瓊工業指數昨下跌466點，收在48996.08點，跌幅0.94%。標普500指數小挫23.89點，以6920.93點作收，跌幅0.34%。那斯達克指數小漲37.11點，收在23584.28點，漲幅0.16%。費城半導體指數下跌76.06點，以7574.87點作收，跌幅0.99%。

傳出北京當局本週要求部分中國科技公司，暫停訂購AI晶片巨頭輝達的H200晶片，並可能強制要求他們採購國產AI晶片。輝達股價昨小漲1%，以189.11美元作收，盤後再漲0.1%

其他科技股如Alphabet漲了2.51%，微軟、亞馬遜小漲，Meta跌1.81%，蘋果、特斯拉小挫。英特爾大漲6.47%，帶動聯電ADR股價狂飆9.98%，格芯亦漲逾3%；但超微、高通、博通、美光皆下挫；台積電ADR跌2.67%。

權王台積電今日發放股利，每股配發現金股利5元，發放總金額達1296億6291萬元，約有184萬名股東受惠。早盤以1660元開出，最低跌20元至1655元，一度跌破5日線。9:40過後，股價翻紅小漲，最高漲20元至1695元。早盤成交量已突破1萬張。

主要權值股漲跌互見，鴻海、日月光投控、廣達跌逾1%，聯發科跌逾2%。緯穎漲逾2%，南亞科亦漲逾1%。富邦金、國泰金小漲，台達電、中華電、中信金則於平盤震盪。

值得注意的是，聯電開盤一度漲至58.4元，漲幅逼近8%，但隨後翻黑下挫，最低跌至52.5元，跌幅逾2%，上下震幅非常可觀。截至10:15左右，成交量已突破45萬張。

