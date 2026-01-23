台股早盤站上3萬2大關「續創新高」 聯發科飆1630元亮燈

美歐緊張局勢緩和，市場氣氛轉趨正向，美股主要指數全面上揚，台指期夜盤也首次站上32000點，帶動台股今（23）天開盤走高，上漲42.69點，以31,788.77點開出，並一路漲近300點，衝破32000大關，來到32042.44點，續創歷史新高。

權值股方面，台積電（2330）以1770元開出、上漲10元；台達電早盤持續攻高，以1280元開出後在平盤震盪；聯發科則一飛沖天，最高上漲145元，衝上1630元亮燈漲停；鴻海開225.5元，上漲2元後，早盤走跌。

