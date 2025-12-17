台股早盤翻揚逾200點！台積電小漲 矽晶圓族群亮燈漲停

台股週三早盤最高漲逾200點至27765點，有望收復月線。廖瑞祥攝



美國失業率攀至4年來最高，美股多收跌，台積電ADR小挫0.3%。台股本週已連2挫，摜破月線。今日（12/17）小幅開高，以27596點開出，早盤最高漲逾200點至27765點，若維持漲勢，今日有望收復月線。台積電最高漲至1445元。

美國週二公布11月非農就業人數增加6.4萬人，略優於市場預期，但失業率升至4.6%，寫下2021年9月以來新高，凸顯勞動市場正在降溫，美股主要指數收跌。

道瓊工業指數下跌302.30點，以48114.26點作收，跌幅0.62%。標普500指數小挫16.25點，收在6800.26點，跌幅0.24%。那斯達克指數收盤翻漲54.05點，以23111.46點作收，漲幅0.23%。費城半導體指數下跌31.97點，收6958.44點，跌幅0.46%。

台積電自上週四填息失敗後，股價始終委靡不振，從上週最高1515元跌至昨日收盤價1435元，連日來跌幅逾5%，陸續失守5日線、10日線、月線。今日以1435元開出，最高漲10元至1445元，早盤於平盤附近震盪，陷入第5日貼息窘境。

主要權值股漲跌互見，金融股如國泰金漲逾3%，中信金漲近半根，富邦金、兆豐金漲逾1%，表現突出。而電子股如聯發科漲逾1%，聯電漲逾2%，緯穎小漲。但台達電、日月光投控、中華電、智邦小挫，廣達跌逾1%。鴻海則於平盤震盪。

今日矽晶圓族群漲勢驚人，環球晶、合晶、漢磊、嘉晶相繼亮燈漲停，股價各自來到400.5元、31.5元、52.8元，54.6元，環球晶母公司中美晶亦漲逾8%。

