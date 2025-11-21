台股早盤血洗900點！11/20史上第二大漲點吐回去

今（21）日台股盤中一度重挫近 900 點。（圖／東森新聞）





台股大地震！今（21）日投資人一早可能就揪心不已，大盤開盤就大跳水，盤中更一度重挫近900點。科技股全面翻黑，記憶體族群更成重災區，至少4檔跌停。不過專家認為，雖然跌勢驚人，但基本面仍算健康，投資人不必過度恐慌。

市場對聯準會降息時程產生疑慮，美股四大指數重挫，也把台股一起拖下水。加權指數開在26,821點，再度跌破2萬7千點大關，隨後跌勢擴大，截至上午10時40分，一度狂瀉890點，指數下探26,535點，創波段新低，也把前一天創下的史上第二大漲點整個吞回去。

廣告 廣告

權值股全面潰敗，台積電開盤跳空大跌60元至1,395元，鴻海早盤跌4%，最低來到226元；聯發科大跌55元至1,130元；廣達跌近3%，台達電更重挫6%。

萬寶投顧執行長王榮旭指出，美股是「無差別式下殺」，容易放大市場恐慌，台股因此出現更沉重的賣壓。他點名記憶體族群跌勢尤其慘烈。

記憶體股幾乎一片慘綠，群聯、商丞跳空跌停；華邦電一度觸及52.2元跌停價；南亞科也踩到140元跌停板。力積電爆量下跌9%，威剛、旺宏同樣重挫9%。相較之下，被動元件族群逆勢撐盤，蜜望實攻上漲停，立隆電、信昌電也走揚。

王榮旭分析，目前要再大幅降低持股恐怕來得太晚。台股周線已連3根黑K，就歷史經驗來看，第4週續黑的機率不高，也就是說，雖然今天看起來跌勢沉重，但下週出現反彈的可能性正在提高。

專家強調，散熱、記憶體、PCB等族群基本面並未轉弱，提醒投資人不必被市場恐慌情緒牽著走，應做好資金控管，等待行情落底，伺機逢低布局。

更多東森新聞報導

台股下挫853點 台積電重摔55元 恐回測季線

輝達救全村！台股大漲841點 台積、鴻海、台達電全噴出

撐不住！中部小型建商再-1 房子蓋一半被法拍

