台股早盤衝破28700點大關！續創盤中史高 台積電最高漲至1520元

台股週一早盤漲逾百點，衝破28700點大關，持續改寫盤中史高。廖瑞祥攝



台股上周勁揚859.67點，加權指數以28556.02點創收盤新高，本週三面臨2025年最後交易日，市場關注是否能為即將到來的2026年帶來好彩頭。加權指數今日（12/29）開高，甫開盤即大漲逾百點，早盤最高漲逾200點至28776.18點，持續改寫盤中史高。

美股上週五逢耶誕假期交易清淡，道瓊工業指數小挫20.19點，收在48710.97點，跌幅僅0.04%。標普500指數僅挫2.11點，以6929.94點作收，跌幅0.03%。那斯達克指數下跌20.21點，收在23593.10點，跌幅0.09%。費城半導體指數微漲3.27點，以7207.64點作收，漲幅0.05%。

廣告 廣告

台灣週六晚間發生芮氏規模7.0地震，各地震度皆4級，台積電各廠區運作正常。今日股價以1515元開出，早盤最高漲至1520元，最低維持1510元平盤價，持續在高檔震盪。

主要權值股漲多跌少，鴻海、聯發科漲逾2%，日月光投控漲逾1%，台達電、富邦金、廣達、國泰金、中信金、緯穎小漲，但兆豐金、聯電、智邦下挫，中華電平盤震盪。

更多太報報導

2025年封關前強震！台積電穩軍心工安系統運作正常、台股兩萬八持續盤堅

台股助攻！新台幣連四紅、收31.455元 兩因素有望挑戰31.3字頭

台股收盤漲184點收28556點！刷新收盤史高 台積電收1510元完成填息