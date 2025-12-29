台股早盤衝28714點再創高 台積電漲10元至1520元

台股上周五集中市場指數收在28556.02點，創收盤歷史新高。台股今天（29日）早盤再創指數新高，最高衝上28714.94點，上漲158.92點。至9時15分，加權指數上漲110.88點，至28666.9點。代表中小型股票的櫃買指數同步開高。台積電股價續揚，最多漲10元至1520元。

台股29日一開盤再創盤中指數新高，最高衝上28686.18。至上午9時5分，台股加權指數上漲83.11點，至28639.13點。台積電漲10元至1520元。（中央社資料照）

觀察三大權值股，台積電早盤最多小漲10元，達1520元；鴻海最多上漲4.5元至230元；台達電最多漲18元至974元。

法人分析，近期年底外資休假，台股脫離賣壓干擾，在本土資金積極參與下，指數迅速由季線往上走，雖然成交量稍降，但上周指數再創新高，顯示多頭趨勢不變，後勢觀察跨年回來後外資的買賣超動向。