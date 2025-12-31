台股早盤衝28860.87點再創高 台積電站上1550元新天價
美股四大指數30日收盤全數下跌，那斯達克指數下跌55.27點，費城半導體指數下跌9.17點， 台指期夜盤小漲4點，台股今天（31日）震盪走高，早盤加權指數達28860.87點，再創歷史新高，上漲153.74點。台積電一度上漲30元，站上1550元，創新天價。
權王台積電今天以平盤1520元開出，隨著買盤湧入，推升台積電震盪走高，盤中一度上漲30元達1550元，再創新天價，市值攀高至40.19兆元。鴻海、台達電及聯發科等權值股震盪走高，電子類股指數上漲0.67%，為推升大盤創高的主要動力。
（責任主編：莊儱宇）
