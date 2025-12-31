台股早盤衝28860.87點再創高 台積電站上1550元新天價

2025年台股即將封關，台股將力拚日、月、季、半年、年線等五線全面收紅，但受到美股前日全面收跌影響，台股31日開盤走勢震盪，加權指數早盤劇烈震盪，開高奔上28,754點後，賣壓隨即出籠拖累指數由紅翻黑，指數一路維持在平盤附近震盪，目前小漲逾90點，報28,799點，中小型股挺身撐盤。

中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 發起對話