台股早盤跌近300點！台積電小挫 多檔記憶體股開盤重挫

美股週一因馬丁路德金恩紀念日休市一天。台股昨改寫盤中、收盤新高，今日（1/20）早盤開低，主要權值股走弱，甫開盤即大跌近300點，最低跌至31340點，仍守住5日線。9:20過後跌幅收斂，跌點縮小至百點左右，於31500點附近震盪。

台積電昨盤中創下1780元新天價，後以1760元作收。今早開盤跌了20元，以1740元開出，早盤最高來到1755元，跌幅逾1%。截至9:50左右，成交量已突破9千6百張。

主要權值股皆下挫，鴻海、聯發科、日月光投控跌逾1%，富邦金、廣達小挫；台達電、中華電、中信金於平盤震盪。但國泰金、緯穎小漲，智邦漲逾3%，聯電漲逾1%。

外媒報導，DRAM製造商將成為美國下一個目標，美方可能針對主要廠商徵收記憶體關稅，還點名南亞科、華邦電等主要業者。南亞科昨召開法說會，第四季每股盈餘3.58元，稅後淨利110.83億元，全年每股盈餘2.13元順利轉虧為盈。南亞科總經理李培瑛指出，目前並無赴美設廠計畫。

南亞科今日開盤即重挫1根，跌至247.5元，隨後跌幅縮小，股價最高來到260元，跌幅逾5%。其他記憶體股同步走跌，旺宏、威剛、創見開盤也跌停，稍後跌幅收斂，威剛、創見、廣穎跌逾半根，華邦電、旺宏跌逾3%，鈺創、群聯、十銓跌逾2%。僅力積電因售廠因素逆勢上揚，股價漲近4%。

