台股早盤跌逾百點 台積電跌20元
台股今天（15日）開低震盪，早盤下跌逾百點，在30800點附近震盪。台積電下跌20元，至1690元。
外媒報導，美國對台進口關稅將降至15%，台積電將大幅擴大在美國晶片生產投資；台積電法人說明會今天下午登場，早盤股價走跌，下跌20元，至1690元，跌幅1.17%。
鴻海、台達電等權值股熄火。
中小型股雀躍，被動元件、低軌衛星概念股，重電族群撐盤，華通、華城、兆赫、群創、華容、鈞寶等股價走強。
