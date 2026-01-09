台股早盤跌逾400點摜破3萬點！ 華邦電、南亞科等記憶體股跌停

台股週五早盤最低跌逾400點至29925點，摜破3萬點大關。資料照



美國總統川普稱希望大幅增加國防支出，軍工股引領道指收紅，但科技股走弱，那指、費半收黑，台積電ADR小挫0.21%。台股（1/9）開盤小漲9點，以30370點開出，但開盤不到1分鐘隨即翻黑跌逾百點，主要權值股台積電、台達電皆走弱，早盤最低跌逾400點至29925點，摜破3萬點大關，且失守5日線。隨著時間流逝，指數跌勢收斂，跌點縮小至300點以下。

道瓊工業指數週四上漲270.03點，收在49266.11點，漲幅0.55%。標普500指數微漲0.53點，以6921.46點作收，漲幅0.01%。那斯達克指數下跌104.26點，收在23480.02點，跌幅0.44%。費城半導體指數下挫138.77點，以7436.10點作收，跌幅1.83%。

台積電昨收在1685元，今早開盤跳空跌20元，早盤最低跌30元至1655元，摜破5日線，截至9:50左右，成交量已突破1.3萬張。

主要權值股大多下挫，富邦金、國泰金跌逾1%，日月光投控跌逾3%，緯穎跌逾9%，瀕臨跌停邊緣。鴻海、台達電、聯發科、中華電、智邦小挫。權值股僅廣達、聯電上漲，各漲2.2%、3.6%。

多檔記憶體股今日起「關禁閉」，列入處置股名單，每5分鐘以人工管制撮合一次；包括南亞科、華邦電、力積電、鈺創、群聯等。早盤湧出大量賣單，股價紛紛不支倒地，南亞科、華邦電、力積電、鈺創、群聯皆狂跌1根，隨後跌幅收斂。未被列入處置股的旺宏則爆出大量，截至10:00左右，成交量已超過46萬張，股價跌逾6%。

