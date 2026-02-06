台股早盤跌逾400點 台積電下跌至1745元

▲台股跌幅擴大，早盤下挫超過400點；示意圖。（圖╱取自Unsplash）

[NOWnews今日新聞] 美國股市5日持續下跌，受到勞動市場承壓以及科技股仍未止瀉等因素影響，美股道瓊工業指數當天收挫592點，其它指數亦都收黑。台北股市今（6）日開盤下跌54.83點、來到31,746.44點。

大盤開低之際，中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌0.43點、來到295.03點。加權指數後續跌幅擴大，超過400點，下挫437.13點，指數暫報31,364.14點。

權值股多數走低，權王台積電開盤下跌20元、來到1745元；鴻海開盤平盤215元；台達電開盤下跌15元、來到1135元。

知名科技企業持續公布最新財報，Google母公司Alphabet表現雖優於市場預期，但因預計AI領域的支出將大幅成長，投資人不確定未來獲利與投資回報率是否成正比，導致該公司股價走弱，週四收盤時下跌約0.5%。分析認為，投資人關注焦點已不再停留於單季成績，部分投資人對AI資本支出的外溢保持觀望態度、轉趨防守。

另一方面，美國勞工統計局（BLS）5日公布的最新職缺與勞動流動調查（JOLTS）報告顯示，去年12月職缺數意外下滑至2020年以來最低水平，降至654.2萬個，顯示勞動需求持續放緩，裁員人數也略有上升，反映就業市場降溫。

不只如此，就業安置公司Challenger, Gray & Christmas的報告聲稱，美國雇主1月宣布裁員10萬8435人，創下自全球金融危機以來、1月份裁員總數的最高紀錄，加劇了人們對勞動力市場疲軟的擔憂。還有，截至1月31日當週的首次申請失業救濟人數增幅亦超出預期，增加2.2萬人、報23.1萬人，多於預期的21.2萬人。

5日收盤，美股道瓊工業指數跌592.58點或1.20%，收48908.72點；標普500指數跌84.32點或1.23%，收6798.40點；那斯達克指數挫363.99點或1.59%，收22540.59點；費城半導體指數微跌4.52點或0.059%，收7614.64點。

