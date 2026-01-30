台股早盤重挫逾500點！力守3萬2 台積電跌至1780元摜破5日線

台股週五早盤跌逾500點，最低跌至32007點，摜破5日線。資料照



美股主要指數走勢分歧，那指下挫，道指、費半收紅，市場關注科技7巨頭財報表現；台積電ADR收跌0.8%。台股（1/30）今日小幅開高，但開盤沒多久即重挫逾200點，主要權值股皆下挫，跌勢不斷加劇，截至10:05左右，指數已跌逾500點，最低跌至32007點，摜破5日線。台積電最低跌25元至1780元。

道瓊工業指數小漲55.96點，收在49071.56點，漲幅0.11%。標準普爾500指數微挫9.02點，以6969.01點作收，跌幅0.13%。那斯達克指數下挫172.33點，收在23685.12點，跌幅0.72%。費城半導體指數小升13.65點，以8320.39點作收，漲幅0.16%。

美股7巨頭財報陸續出爐，蘋果上季營收年增16%，每股盈餘2.84美元，年增19%，優於預期，盤後小漲0.54%。Meta財報、財測皆優於預期，大幅提高今年資本支出，週四股價勁揚10.4%。

微軟第二季雲端服務成長放緩，毛利率下探三年以來低點，投資人質疑AI獲利能力放緩，週四股價重挫9.99%，市值蒸發3570億美元。特斯拉第四季財報優於預期，宣布停產Model S/X轉攻機器人業務，股價收跌3.45%。此外，受惠AI帶動存儲需求，SanDisk盤後大漲逾15%。

台積電ADR昨微挫0.8%，以339.55美元作收。權王台積電今日以1790元開出，開盤後股價一路下挫，最低跌25元至1780元，跌破5日線。

主要權值股皆挫，聯電早盤再跌1根，隨後跌勢收斂；台達電、鴻海、聯發科、廣達皆跌逾2%，日月光投控跌逾3%，富邦金、國泰金、中信金、緯穎跌逾1%。僅中華電、南亞科上漲。

