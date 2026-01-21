台股早盤開低下跌逾300點 台積電跌35元至1749元
美國總統川普為爭取格陵蘭控制權，再次揚言對歐洲國家加徵關稅，使歐美貿易緊張升溫，美股20日重挫。台股今天（21日）開低，早盤最多下跌逾300點，跌327.96點至31432.03點，代表中小型股票的上櫃指數則逆勢同步開高。台積電早盤最多下跌35元，至1740元。
觀察三大權值股，台積電早盤最多下跌35元至1740元；鴻海最多跌3元至220.5元；台達電翻紅，最多漲25元至1155元。
法人分析，台股近期頻創新高，評價擴張過快，短期震盪風險上升。不過AI熱潮持續擴張，帶動科技產業結構性升級，目前AI訂單能見度已達2027年，將支撐台股維持中長期多頭。
