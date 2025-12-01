台股早盤震盪失守27500點 台積電跌10元

美股感恩節休市一天後，「黑色星期五」恢復交易，四大指數全數收紅，然而台股在12月的第一天呈現震盪格局，加權指數開盤小漲47.68點，以27,674.16點開出後，雖然一度漲到27697.06點，但隨即翻黑，一路跌近200點，一度失守27500點。

護國神山台積電（2330）開盤漲5元，也隨即翻黑，暫報1430元，下跌10元；鴻海亦走低，暫報222.5元；聯發科（2454）從開盤就一路上攻，暫報1445元；台達電（2308）也開紅來到936元，上攻至961元。

責任編輯／陳盈真

