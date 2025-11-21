台股早盤一度急殺逾900點「3原因拖累」！記憶體族群重災觸及跌停

美股四大指數20日全面下跌，連帶影響到台股表現，今（21）天開盤急殺，早盤一度下挫900多點，觸及2萬6508點，創下波段新低，權值股台積電股價開盤也重挫60元，鴻海、聯發科股價開盤也走跌，專家指出，台股下跌原因，包含市場對美國聯準會12月不降息的預期升溫，及輝達財報中，應收帳款增加，反映市場利空，還有外資一個半月賣超台股超過3千億，引發台股連鎖賣壓效應。

記憶體族群重災區！ 華邦電、群聯、南亞科觸及跌停價

台股週四才狂飆846點，創史上第二大漲點，今天開盤就急殺，加權指數以2萬6821點開出，隨後跌勢擴大，一度重挫900多點，早盤最低觸及2萬6508點。

台股早盤重挫。圖／台視新聞

其中權值股台積電股價一開盤也跳空下跌60元，以1395元開出；聯發科和鴻海開盤股價也下挫；而前一波股價大漲的記憶體族群則成為重災區，華邦電、群聯、南亞科盤中觸及跌停板，一路鎖死到尾盤！

台股權值股開盤下跌，記憶體族群盤中一度跌停價。圖／台視新聞

證券分析師吳官隆表示，輝達受惠營收好，但不代表整個市場都賺錢，投資人對AI樂觀程度漸漸下滑，到12月美國聯準會降息機率又低於40%，這也是種種因素。

美股暴跌拖累？Fed不降息預期升溫 外資賣超逾3千億引發賣壓

近期台股震盪波動加劇，有專家點出原因，包含美國非農就業報「優於市場預期」，市場對美國聯準會12月不降息的預期升溫，引發籌碼面快速調整；還有輝達雖然發布亮眼財報，但「應收帳款增加」反映市場利空，顯示市場對AI泡沫化疑慮。

另外，股市對明年經濟成長率堪憂，10月份外資賣超991億元，11月截至14日外資賣超2117億元，引發台股漲多連鎖賣壓效應。

3原因台股今大跌。圖／台視新聞

證券分析師陳石輝指出，台股在這一個禮拜劇烈上下震盪，AI泡沫化的疑慮包含估值被認為過高，台股有機會回測下一個支撐，就在季線。也有專家指出，大盤短線回檔下修，但台股還是呈現多頭趨勢，投資人不需太過恐慌，建議趁此機會清理籌碼，選優質股重新布局。

台北／林品瑄、陳建國 責任編輯／張碧珊

