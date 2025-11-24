台股早盤一度漲逾300點 台積電重回1400元
聯準會（Fed）官員暗示美國有望降息，帶動市場情緒，上週五美股強勢反彈，四大指數全面收紅，帶動台股今（24）日開盤上漲161.09點，以26596.03點開出，指數開高走高，漲幅一度擴大逾300點，觸及26764.13點，揮別上週大跌陰霾。
權值股方面，護國神山台積電（2330）開盤漲15元，重返1400元大關，暫報1390元；聯發科（2454）上漲10元，報1155元；鴻海（2317）漲1.5元至226.5元，暫報223元；台達電（2308）漲9元至904元，暫報903元。
責任編輯／馮康蕙
