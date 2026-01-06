台股早盤「黑翻紅」漲逾百點 台積電跌25元開1645元

台股昨天一路狂飆站上3萬點，創下歷史新紀錄，今（6）日開盤下跌171.39點，以29933.65點開出，不過隨後跌勢快速收斂由黑翻紅，早盤一度上漲153.02點，最高觸及30258.06點，再度重返3萬大關。

權值股方面，護國神山台積電（2330）開盤下跌25元至1645元，暫報1670元；鴻海（2317）上漲2.5元至237元，暫報235元；聯發科（2454）上漲10元至1505元，暫報1500元；台達電（2308）跌5元至1005元，暫報1000元。

