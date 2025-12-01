台股明年劍指34000點！法人提醒低點落在這時候，「金馬選股術」伺機布局
今年以來金融市場波譎雲詭，眾人在短時間內陸續見證歷來罕見的行情，展望2026年，可能會有哪些驚喜或驚嚇呢？法人認為，台股明年將以「微笑曲線」走向32,000點，年中逢低布局，第一、四季為高點，樂觀情境甚至有望挑戰34,000點。
富邦投顧董事長陳奕光分析，台灣的超額儲蓄將將突破5兆元，貨幣型基金可望成為股市潛在動能，ETF新血以及當沖融資更趨熱絡之下，加上台股獲利年增率上看2成，電子、金融、傳產原物料都有表現空間。
針對投資策略，陳奕光提出一套「金馬選股術（Golden HORSE）」，建議瞄準「Government Defense政府國防」、「High-speed transmission&HBM高速傳輸及高頻寬記憶體」、「OpenAI雲端建置供應鏈」、「Robot & Robotaxi機器人與自駕車」、「Raw Materials原物料」、「Semiconductor半導體族群」、「Electricity & Power電力能源」，以及ETF等族群布局。
陳奕光指出，市場充斥泡沫與理性的拉鋸，AI新科技成為全世界矚目焦點，AI算力投資也呈現十倍速的成長，美國CSP業者2018年資本支出610億美元，2030年達8,250億美元。展望未來，除CSP業者維持2位數以上成長外，主權AI以及OpenAI模型業者加入，進一步推升雲端建置需求，預估2026～2030年美國AI資本支出將逐年大幅攀升。
美股本益比偏高 槓桿恐有過熱之虞
雖然後市看好，但陳奕光也提醒，亞馬遜、微軟、Meta、Alphabet、甲骨文、蘋果、特斯拉等美國7大科技公司的資本支出回報率呈現震盪向下，市場對於持續且龐大的投資能否轉化成高獲利出現質疑聲浪。同時，美股預估本益比高於歷史平均，2025年10月美國標普500指數未來一年預期本益比一度高達22.9，11月初雖略降至22.4，但仍遠高於10年及5年的18.8倍及20.1倍平均值。P/S（股價/營收）高達3.3倍，高於前波2021年底2.9倍水準，也遠高於過去20年1.83倍的均值。
此外，股市體重機邁入歷史警戒，美股巴菲特指數（市值/GDP）超過240%，趨近2021年因為擴大QE所創下的248%歷史新高。市值增幅高於GDP，代表貨幣現象過熱，將容易使價值投資者怯步。台股的巴菲特指數高達382%，而且漲勢比起美股更加集中，追價籌碼集中少數個股，助漲助跌效應更強，籌碼波動風險升高。
陳奕光表示，2025年第三季美股融資餘額突破1.1兆美元，較2024年底增加2200億美元，增幅近25%。美股槓桿率已達5%，趨近於2000～2001年dotcom泡沫及2007年次貸風暴時期的5.5%～5.7 %水準，槓桿熱度有過高之虞。
他並提醒，資金恐慌易升高金融危機風險，也應同時關注美國金融業逾放狀況，尤其是90年代儲貸危機風險主要集中在商用不動產，2008～20009年因為次貸風暴，整體不動產逾放率突破10%；網路泡沫時期，消費信貸違約逾5%，目前信用卡違約率升至3%，須關注對消費的影響。
在景氣指數表現上，2025年前10月美國、中國製造業PMI均低於榮枯值，台灣僅為50.1，低於2024年50.8均值，雖然出口暢旺，但集中於部份電子業。美國總統川普提高關稅推升通膨隱憂，商品需求疲弱，導致PMI表現欠佳，整體庫存壓力不高，等待需求回溫。非製造業NMI雖維持榮面，但非顯著擴張，美國前10月NMI降至51.4，雖高於50但仍處於近五年低位。
留意美國期中選舉 建議股債均衡配置
觀察CPI與PPI，美國通膨疑慮偏高，中國通縮壓力猶存，台灣通膨呈現趨緩。美國新增就業趨緩，關門與限縮公務員影響消費信心。預計明年成熟經濟體GDP將持穩，美國2025、2026年GDP估維持1.5～2%成長率；歐洲與日本2026年將較今年趨緩，日本GDP成長率降至0.6%。台灣全年成長挑戰6%，由於明年基期高，「保3」看AI出口需求；中國投資動能偏弱，2026經濟成長率將降至5%以下。
陳奕光指出，貨幣政策也是重要觀測指標，聯準會政策利率朝向3%中性利率，12月結束縮表，聯準會下任主席政策節奏可望符合川普期待。隨著美國公債殖利率區間下移，資金持續流入，其他央行緩步降息，陸續達到降息目標，日銀將採溫和升息基調，台灣2025年出口與GDP成長強勁，央行維持2%重貼現率不變，預期短期內降息機率不高。
參考史上重啟降息後各類資產表現，如果聯準會降息循環暫停後持續降息，美元指數偏弱，金價、美債轉強，美股、銅價先弱後強，油市則先強後弱。
他認為，2026年必須留意美國期中選舉，政策可望偏多對市場的影響。綜觀股債市多空因素，預期2026年股債雙漲行情可期，建議投資策略採「股債均衡配置+主題投資」。
預估2026年台股獲利年增20%
展望台股趨勢，陳奕光預期台灣明年超額儲蓄將首次突破5兆元大關，超額儲蓄率達17.8%，加上定存利率仍低，資金有機會流入股市或ETF市場，對於推升股市而言屬正面利多，加上聯準會重啟降息，以過去經驗來看，估計美國貨幣型基金自2025年12月起到2026年2月便將流出，並在半年內釋出10%約7,500億美元的資金，為全球資本市場增添額外動能。
他說，台股ETF交易蓬勃發展，隨著主動型ETF加入，可望挹注股市的資金動能。當沖佔比及融資市值比仍有空間，估計2026年當沖交易佔比將有10～11%、融資占比仍有0.15～0.2%的提升空間，當沖融資將更趨熱絡。
陳奕光指出，2026年台股將走出2025年對等關稅及新台幣大幅升值陰霾，加上AI強勁需求帶動權值電子股業績成長，預估台股獲利年增20%來到5.3兆元。
從次產業角度分析，2026年電子股主要受AI伺服器及Edge AI需求帶動，預估獲利成長22%；金融股受惠股匯債市回溫，預估獲利成長7%；傳產原物料因受惠政策及降息而走出谷底，預估獲利成長20%。
台股走出「微笑曲線」 有望挑戰34000點
針對2026年全年台股趨勢，富邦投顧分析，第一季公司召開董事會公布現金股利，高股息ETF換股題材激勵股價，加上GTC AI題材發酵，股市偏多；第二季為傳統電子「五窮六絕」，過往經驗有較大拉回機率。
時序轉入下半年傳統旺季，加上AI新品推陳出新，降息效果刺激經濟成長，股市可望見到一年高點32,000點。但若市場對於AI投資獲利回報時間過長而失去耐心，台股可能下探24,500點；如果對於龐大的AI算力交易由懷疑轉為樂觀，台股在樂觀情境下可望挑戰34,000點。
更多風傳媒報導
其他人也在看
128萬股民關注！00919最新配息出爐 年化配息率10.07%
擁有逾128萬受益人的百萬國民ETF群益台灣精選高息（00919） 今（1）日公布第11次配息期前公告。根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919本次預估配發金額為0.54元，維持前一季水準，以今日收盤價21.45元來計算，預估年化配息率10.07%，為連續11季維持10%以上。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
漲勢急踩煞車！外資將熄火？分析師揭曉「3大概念股」最佳買點：別追高
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（1）日開盤上漲47.68點至27,674.16點，不過不到40分鐘即翻黑，指數震盪逾百點；截至下午1點，落在27,495.87點。運達投...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
金融股「這檔」獲利奪冠太香！老總曝股利政策 大哥連11日豪砸259億搶貨不手軟
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。據證交所盤後公布籌碼動向，投信週買超217.9...FTNN新聞網 ・ 1 天前
00878成分股調整出爐！3進3出踢萬海 納入鈊象、京元電子
00878成分股調整出爐！依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
Q3獲利暴增近600%！「這PCB概念股」週漲近30%創23年新高 受惠蘋果備貨升溫飆漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導全球AI應用需求強勁，印刷電路板（PCB）作為關鍵材料，相關族群股價也隨之水漲船高，像是上游原物料軟性銅箔基板（FCCL）指...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
散戶小心！2026第一季驚見「6顆未爆彈」 沒挺過這關獲利全吐光！
在美國總統川普政策路徑逐漸明朗之際，2026年全球經濟可望迎來溫和成長新局，但地緣政治與貿易談判不確定性依舊籠罩，市場投資人需提高警覺。富邦金控今（12月1日）舉行第23屆《2026富邦財經趨勢論壇》前夕公布最新年度展望，首席經濟學家羅瑋博士指出，明年將呈現「股優於債」的資產配置主軸，但第一季存在6大潛在風險事件，須特別注意短期波動加劇的可能。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
第一銅一度飆逾9％漲停！專家曝兩大利多：中鋼等鋼鐵股有望出頭天
鋼鐵族群成為盤面焦點！鋼鐵類股指數盤中漲近 2%，力壓半導體等主要族群，中鋼（2002）等逾6檔鋼鐵類股盤中漲幅2%起跳，最高一度漲逾9％亮燈漲停，專家表示，今日鋼鐵股的走勢屬景氣回升等四大利多同時發酵，後續有望持續受惠通膨回落、降息預期升溫。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前
又要買不起黃金了？黃金存摺飆近天價 飾金1錢16680元「史上第二高」
黃金再度發威！台銀黃金存摺今（1）日每公克報4,310元，幾乎追平歷史天價，銀樓牌告價也來到今年第二高、也是史上第二高，每錢來到16680元，有民眾表示「黃金又要變成我買不起的樣子了。」Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
台股AI兩檔主動ETF12月3日同步開募 12月台灣經濟亮點和美國經濟指標速覽數據出爐｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在台股AI題材吸睛，兩檔主動ETF12月3日同步開募；12月台灣經濟亮點：PMI、外資流向與地產高峰論壇；以及12月美國經濟指標速覽：ISM、ADP與初領失業金數據接連出爐！Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
記憶體股像坐雲霄飛車！飆完又跌怎麼辦？專家拆解「真相」：華邦電、南亞科、群聯一次看清楚
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群近日在AI需求拉動下強勢衝高，但股價節奏宛如雲霄飛車，一天跳空、一天下殺，上周才剛歷經劇烈震盪，旋即迎來反...FTNN新聞網 ・ 1 天前
法說會報佳音！這「矽晶圓大廠」挑戰連6漲 華電網開盤即攻頂...5檔同步亮燈
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（1）日以27,674.16點開高，但隨即翻黑跌至盤下，截至上午9時25分暫以27,529.68維持跌勢，開盤有7檔個股攻上...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
布局到2026也沒問題！外媒點名「這3檔」最值得買標的 台積電也上榜
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導投資媒體《TheMotleyFool》最新報導指出，美股11月初表現疲弱，但在感恩節前夕迅速反彈，標普500也重新逼近歷史新高。面對...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
【Yahoo早盤】12月先蹲低後跳高？台股翻黑震盪百點 分析師陳石輝：健康拉回
台股今（1）日開盤上漲47.68點，開在27,674.16點，開盤不到40分鐘，指數翻黑震盪逾百點，最低一度觸及27,478點。運達投顧分析師陳石輝開盤後受訪指出，加權指數上周大漲逾千點，本周將進入健康的震盪格局，預估今日收黑可能性高，建議投資人可在回檔時逢低承接AI相關族群，並且避免追高。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前
有機會超車0050？這類ETF崛起「投資人瘋買」 阮慕驊曝2因子是勝敗關鍵
近年台股ETF市場快速膨脹，而去（2024）年最受矚目的莫過於主動式台股ETF，財經專家阮慕驊分析，主動式ETF可以保留比被動式ETF更多的現金部位，被認為有較大的股市多空行情的因應空間，吸引大量投資人出手。至於有沒有機會、如何打敗被動式ETF？阮慕驊指出，「主動式ETF的選股」、「投資組合是否掌握了市場主流族群」將會是勝敗關鍵。阮慕驊透過臉書發文分析，主動......風傳媒 ・ 1 天前
在手訂單上看百億元！這「廠務系統廠」緊跟台積電擴廠腳步 能見度直達2026年
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體廠務系統廠漢科（3402）受惠半導體景氣回溫與大型客戶海外設廠潮帶動，股價連5日走揚、單週漲幅達8.68%，昨（28）日...FTNN新聞網 ・ 1 天前
航海王景氣急煞車！全球船公司「獲利腰斬53%」 專家：明後年運價都難翻身
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導全球貨櫃海運景氣依舊疲弱。國際分析機構Alphaliner最新報告指出，今年前三季全球前十大貨櫃船公司（不含未上市的MSC）獲利...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
日圓萎靡 日財相：擬出手干預
日本財務大臣片山皋月30日在富士電視台播出的談話性節目裡表示，日圓匯率近期迅速貶值的波動走勢，並非由基本面驅動的情況相當明顯。她強調可能採取匯率干預措施。這是日本政府就日圓匯率發表的最新說法。工商時報 ・ 12 小時前
沒買AI真的輸慘！4檔新ETF壓軸登場 過年紅包全靠他
今年台股投資風潮中，主動式台股ETF持續成為市場焦點。根據 CMONEY 最新統計，截至本週為止，市場上五檔主動式台股ETF在受益人數與規模雙雙創下歷史新高，總受益人數來到414,612人，連續第六週刷新紀錄，總規模也攀升至785.9億元，逐步向千億元大關邁進。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
「買房是賭博！」50歲才買房會拖垮退休？金融高管49歲「被退休」：中年買房已無退路 4件事先想清楚再買
「自住房能不能算入退休資產？」最有名的論述應該是《富爸爸．窮爸爸》作者羅勃特．清崎（Robert Toru Kiyosaki）所主張的「自住房不是資產」，因為你住在裡面，當要用錢的時候是不能從房子敲下來用的，然後還要負擔房貸、維護費用、水電費、稅等。Yahoo奇摩房地產 ・ 8 小時前
營收衝近1年新高被盯上？國家隊單月脫手聯電2.9萬張 「這封測大廠」慘挨刀23億
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股11月加權指數跌606.87點，收在27626.48點，跌幅2.15%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股近20日上市個股賣超方面，晶圓...FTNN新聞網 ・ 18 小時前