台股明年好AI壞AI見真章！ 主動ETF趨吉避凶 00987A壓軸登場

股市配圖。廖瑞祥攝



2026年台股多頭續強！台新投信投資長趙志中表示，2026全球經濟維持穩定，經濟成長逐漸追上通脹，營造最有利風險性資產的金髮女郎環境，唯美國期中選舉年股市波動，主動ETF更能趨吉避凶。在產業發展趨勢上，AI算力持續供不應求，具供應鏈優勢的台灣成長股將成領頭羊。

據統計，近15年台灣成長股12月至隔年上半年月月正報酬，台新臺灣優勢成長主動式ETF基金(00987A)預計12月30日掛牌上市，迎長多行情。

廣告 廣告

趙志中指出，美國經濟在川普「大而美法案」財政激勵、FED降息以及AI資本支出的支撐下，可望避免經濟衰退的風險。算力供不應求將延續至2026年，CSP（雲端服務供應商）不僅購買GPU，也積極自研晶片，2025年美系五大CSP資本支出預期上修至年增67%，高於2024年的55%，2026年合計資本支出將突破5,000億水準。在AI需求帶動下，2026年台灣成長股以及國際股市獲利成長可望逐季走升，展現強勁多頭氣勢。

台新臺灣優勢成長主動式ETF基金經理人魏永祥表示，投資人想要抓住成長股的α(超額報酬)，主動汰弱留強，擁有較低的費率，主動式ETF是良好的投資選擇，也帶動近幾年資金湧入主動式ETF。據統計，全球主動式ETF規模近年(2018-2024年)成長超過10倍，打敗大盤成為市場顯學；在台灣方面，2025年主動式ETF正式開放，規模亦呈現跳躍式增長，未來可望成為投資市場新主流。

魏永祥指出，台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，產業優勢鮮明，未來不僅在AI半導體具領導地位，在AI伺服器、人形機器人、低軌道衛星亦皆可望成為新護國群山，也帶動具供應鏈優勢的台灣成長股獲利看俏。而獲利成長性較高的企業，也會享有較高的本益比評價，推升上漲動能。台新臺灣優勢成長主動式ETF基金(00987A)(基金之配息來源可能為收益平準金)囊括一籃子績優成長股，且透過經理人主動操作靈活，更能因時調整，獲取超越大盤報酬的機會。

更多太報報導

謝金河：全球鞋業遇黑天鵝股價腰斬、亞瑟士反成贏家！台灣鞋股使不上力

【一文看懂】台股主動式ETF暴衝、統一、群益大贏家！ 明年業者1月瘋搶進

2026 CES 展「AI落地應用」畫重點！AMD蘇媽打頭陣、輝達高通英特爾同搶進