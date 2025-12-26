台股明年能「萬馬奔騰」？專家看好AI熱潮持續：台積電和2位大哥帶頭打群架

隨著2025年步入尾聲，迎接2026年，台灣的經濟與產業發展將如何在全球劇烈波動的環境中持續成長，成為各界關注焦點。對此，台灣經濟研究院院長張建一表示，今年是農曆蛇年，大家常說「金蛇出洞」，但他開玩笑地說，這條蛇會不會變成蟒蛇？目前很多國家就面對中國這隻大蟒蛇攻擊，那台灣真的不錯，因為我們準備好，也掌握到商機，所以我們算是金蛇，繳出一張亮麗的成績單。那明年是馬年，當然希望萬馬奔騰，不過馬在跑的路上，還是難免有一些坑洞，有些壞人還會設下一些陷阱，但台灣基本上明年還是會不錯。

張健一在節目《老謝開講》提到，2025年基期比較高，現在主計總處、央行都比較保守，因為232條款還沒出來，但台商還是可以轉嫁那個關稅，而且據說232條款可能又會往後延，這個部分台灣AI的商機還是會持續。

張健一指出，不僅美國公布的經濟成長率超乎預期，台灣的外銷訂單同樣創下歷史新高，關鍵就在於GB系列產品，包括輝達的GB200與GB300訂單表現遠優於原先預期。此外，AI一般大概4年就折舊完，因為晶片會一直跑，那四大CSP把它延到6年。

財訊傳媒董事長、節目主持人謝金河補充指出，鴻海的營收本來6000多億，到了8月以後開始站上8000億，所以有法人預估鴻海明年營業額會超過8兆台幣，這個就是難以想像。對此，張健一回應，台積電明年EPS就逾70元、後年就80元。

張健一直言，我們未來台商就要打群架，帶頭大哥像是台積電、鴻海、台達電，把那些中小型公司把它串一起，不只提供美國，甚至可以到美國投資，到美國投資不只ICT，我們一些傳產到鐵鏽帶也可以，可以協助美國振興地方經濟，台美關係也可以更進一步，那也可以降低美國貿易逆差。

​財訊傳媒董事長謝金河提到，有法人預估鴻海明年營業額會超過8兆台幣。（資料照，劉偉宏攝）

AI仍是明年關鍵引擎 張健一： 「 AI泡沫 」 以後再去想

張健一提到，整體來講，明年地緣政治還是持續，但台灣就謹守本分、掌握商機，「我比較擔心的就是通膨，當然美國最近通膨有下來一點點。」

張健一說，未來還有主權AI，所以AI商機非常的大，如果真的講泡沫，那個以後再去想，現在根本不用擔心這個。所以明年就台灣來講，主計總處預估國外淨需求的部分不會像今年那麼好，明年主軸就是內需，消費、政府支出會上來，但國外淨需求不用看那麼保守，因為以台積電明年EPS或鴻海營收，明年的國外淨需求還是可以期待。

