台股明年「微笑曲線」上揚 富邦投董座喊「金馬選股術」：可望挑戰3萬4千點
富邦投顧1日舉辦2026富邦財經趨勢論壇記者會，剖析2026年全球經濟發展趨勢與市場機會。（攝影／李海琪）
台股2025年上演驚奇秀，4月份受到美國關稅戰暴跌重挫，後續再憑藉AI題材向上衝刺，近期則因市場對美國聯準會降息預期降溫，指數受挫拉回。台股今（1）日開高後由紅翻黑，截止上午11點，大盤下跌約0.5％、於2萬7500點震盪。
展望2026年市場趨勢，富邦投顧董事長陳奕光預期，在台灣超額儲蓄將突破5兆創新高、貨幣型基金可望成為股市潛在動能、ETF新血加入，以及當沖融資更趨熱絡之下，加上2026年台股獲利年增率上看2成，電子、金融、傳產原物料皆有表現空間。
他指出，明年台股將以「微笑曲線」走向32,000點，年中逢低佈局，第一、四季為高點，樂觀情境有機會挑戰34,000點。
陳奕光也提出「金馬選股術（Golden HORSE）」，建議可瞄準政府國防（Government Defense）、高速傳輸及高頻寬記憶體（High-speed transmission&HBM）、OpenAI雲端建置供應鏈、機器人與自駕車（Robot & Robotaxi）、原物料（Raw Materials）、半導體族群（Semiconductor）、電力能源（Electricity & Power），以及ETF等族群布局。
估電子、傳產原物料獲利增逾兩成，台股明年可望挑戰3萬4千點
首先，以景氣面來看，陳奕光表示，台灣經濟動能非常難得，GDP與企業獲利兩項驅動，今年經濟表現亮眼，今年GDP主計處已上調至7.37%，而2026年預估仍能維持3.54%的成長，在高基期下仍能保持3%以上的增長。
此外，台灣明年超額儲蓄將首次突破5兆元大關達5.1兆元，超額儲蓄率達17.8%，加上定存利率仍低，資金有機會流入股市或ETF市場，對推升股市而言屬正面利多。
第二，在資金面上，聯準會9月再次啟動降息，以過去經驗來看，估計美國貨幣型基金自2025年12月起到2026年2月便將流出，並在半年內釋出10%約7,500億美元的資金。陳奕光也指出，每次降息一碼預計將注入市場至少5,000億美元以上的資金，且資金傳導至市場約有一個月的時間差，預期資金行情將持續發酵，為全球資本市場增添額外動能。
陳奕光續說明，第三，以籌碼面來說，融資餘額目前僅3,000多億元，較去年初有差距，籌碼相對安定；而外資今年以來雖賣超逾四千億元，但自4月起轉趨回補，籌碼逐步回到法人手中，再加上ETF比重提高，尤其今年的主動式ETF，形成主、被動「雙箭頭」，把分散的股票（散戶）「類法人」化，推升股市表現。
他認為經濟、資金與籌碼三因素支撐下，台股明年展望偏樂觀，投顧圈對「三萬點」已有共識，32,000點可視為中間數，不排除挑戰34,000點；以季度觀察，明年走勢呈「微笑曲線」向上，因基期墊高仍會震盪，但高點可能落在第4季，企業獲利數字有望在年末衝高，使指數亦有機會觸及歷史新高。
明年台股將走出2025年對等關稅及台幣大幅升值陰霾，加上AI強勁需求帶動權值電子股業績成長，預估2026年台股獲利年增20%，來到5.3兆元。
從次產業角度分析，陳奕光指出，2026年電子股主要受AI伺服器及Edge AI需求帶動，預估獲利成長22%；金融股受惠股匯債市回溫，預估獲利成長7%；傳產原物料因受惠政策及降息而走出谷底，預估獲利成長20%。
留意美國期中選舉，採「股債均衡配置與主題投資」
觀察CPI與PPI，美國通膨疑慮偏高，中國通縮壓力猶存，台灣通膨呈現趨緩。美國新增就業趨緩，關門與限縮公務員影響消費信心。
富邦投顧預計，明年成熟經濟體GDP將持穩，美國2025、2026年GDP估維持1.5-2%成長率；歐洲與日本2026年將較今年趨緩，日本GDP成長率降至0.6%。台灣全年成長挑戰6%，由於明年基期高，保3看AI出口需求；中國投資動能偏弱，2026經濟成長率將降至5%以下。
陳奕光指出，貨幣政策也是重要觀測指標，聯準會政策利率朝向3%中性利率，12月結束縮表，聯準會下任主席政策節奏可望符合川普期待。隨著美國公債殖利率區間下移，資金持續流入，其他央行緩步降息，陸續達到降息目標，日銀將採溫和升息基調，台灣2025年出口與GDP成長強勁，央行維持2%重貼現率不變，預期短期內降息機率不高。
參考史上重啟降息後各類資產表現，若聯準會降息循環暫停後持續降息，美元指數偏弱，金價、美債轉強，美股、銅價先弱後強，油市則先強後弱。2026年須留意美國期中選舉，政策可望偏多對市場的影響。
綜觀股債市多空因素，預期2026年股債雙漲行情可期，建議投資策略採「股債均衡配置+主題投資」。
