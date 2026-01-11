台股明有望挑戰歷史高點！專家：記憶體股成關注焦點

受美國12月非農就業數據表現穩定的激勵，美股在1月9日（當地時間）創下新高，費城半導體指數與標普500指數同步上揚，帶動台指期夜盤上漲373點，漲幅達1.22%。市場預期，台股在1月12日開盤後有望挑戰歷史高點，指數可能攀升至30700點。

受美國12月非農就業數據表現穩定的激勵，美股在1月9日（當地時間）創下新高，市場預期台股明天有望開門紅。（示意圖／pexels）

分析指出，美光與SanDisk的股價同步創高，記憶體市場供需緊張，成為市場熱點。SanDisk宣布企業級SSD價格上調100%的消息引發市場震動，股價當日暴漲12.81%，而美光也上漲5.5%。專家認為，記憶體市場目前已轉為「賣方市場」，由於需求增長超過30%，而供應增加不足20%，導致供需缺口擴大。多家記憶體大廠對擴產態度謹慎，進一步加劇了市場的緊張情緒。

廣告 廣告

台股記憶體相關個股如華邦電、南亞科、群聯等近期因被列為處置股，短線交易受限，引發投資人恐慌性拋售，股價大幅下跌。然而，專家林漢偉表示，這些個股的基本面並未轉弱，短線波動主要來自交易限制影響。他建議投資人採取「買黑賣紅」的策略，或等待更安全的入場時機，並在處置期結束後伺機出場。

此外，華邦電12月營收較11月大幅增長132%，而群聯若能突破1700元關卡，可能帶動整體記憶體族群走強，甚至出現「暴力V轉」的現象。然而，專家提醒投資人，短線操作需謹慎，避免盲目追高。

延伸閱讀

台積電法說會1/15登場！國安基金1/12例會 護盤紀錄再延長

台積電、0050閉著眼睛買就行了？專家曝上車時機

天璣9500熱銷助攻！聯發科2025年營收突破5959億元