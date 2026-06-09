台股暴力反彈1200點！ 網見三大法人動作驚：怎麼會這樣

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台股歷經前一交易日重挫後，今（9）日在美國科技股反彈帶動下強勢回神，電子權值股領軍上攻，加權指數終場大漲1201.66點，收在44704.44點，重新站回4萬4千點大關，漲幅2.76%，成交值達1兆1519億元。但盤後公布的三大法人買賣超數據卻讓不少投資人大感意外。

根據證交所統計，外資及陸資今日爆砍917.33億元，投信買超205.67億元，自營商合計賣超66.9億元，三大法人合計賣超778.57億元。換言之，台股在大漲逾1200點的同時，三大法人卻呈現大幅賣超格局。

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由於市場普遍認為外資是左右台股的重要力量，因此當看到外資單日賣超超過900億元、卻無礙大盤強彈時，不少網友第一時間都懷疑自己是否看錯數字。PTT股板隨即掀起熱烈討論，大批網友留言直呼「誰在買」、「怎麼會長這樣」、「賣超900億漲1200點？」、「台股真的世界最強」、「這確定不是昨天的數字嗎？」、「看到直接一聲蛤出來」。有不少人將矛頭指向近年聲勢愈來愈大的內資與ETF買盤，認為是「第四法人」散戶大軍與投信聯手撐起盤勢。「投信ETF大軍」、「第四法人菜市場大媽教訓外資小兒」、「台股看內資」、「大媽不演了」、「散戶嘎爆外資」等說法成為討論焦點。

部分網友則認為，外資近期操作反而呈現追高殺低的特徵，「今年都是散戶贏，外資只會追高殺低」、「小兒又要認錯買回」、「越賣越高」、「賣成這樣還漲」等留言頻頻出現。不過，也有較為保守的投資人提醒，外資大舉調節仍值得留意。有網友指出，「股票流到散戶手裡完了」、「今天融資一定增加不少」、「拉高出貨格局」、「外資趁高點出貨」等，認為後續仍須觀察資金面變化與融資增減情況，避免市場情緒過度樂觀。

從盤面來看，今日台股能夠在外資大賣超下仍寫下史上罕見的大漲行情，顯示市場承接力道相當強勁。後續若外資賣壓趨緩甚至回補持股，是否進一步推升指數挑戰前高，將成為市場關注焦點；反之，若內資買盤力道減弱，這波急漲後的震盪風險也不容忽視。

（封面示意圖/AI生成）

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