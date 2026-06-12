台股暴漲千點 外資終結連6賣！今買超台股287億 佈局金融傳產股

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台股示意圖。李政龍攝



台股歷經連續6個交易日外資大舉提款後，外資今（12）日終於回頭買超，帶動台股強勢反彈。根據證交所統計，今天外資買超286.9億元，投信買超129.37億元，自營商買超89.42億元，三大法人同步加碼，呈現近期罕見全面翻多格局。從今日外資買超個股來看，金融股與傳產股成為主要布局方向。

美國總統川普取消空襲伊朗計畫，帶動國際股市強彈，加權指數今天大漲1019.58點，收在44169.04點，成交值達新台幣1兆1176.45億元，三大法人同步站在買方，合計買超505.69億元。

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值得注意的是，外資昨天（11日）仍處於連續第6個交易日賣超，單日賣超357.79億元，6個交易日累計賣超高達4732.55億元；自營商同樣連6賣、累計賣超1585.87億元。相較之下，投信則持續扮演穩定買盤角色，截至昨日已連續10個交易日買超，累計加碼909.38億元，若累計自今天則買超突破千億，約達1032億元。

市場人士分析，外資在連續6個交易日大幅提款後，今日轉為買超近287億元，搭配投信持續買盤支撐，以及自營商同步回補，隨著三大法人同步翻多，加上成交值維持逾兆元水準，短線資金動能重新回到市場，不過外資先前累計賣超金額仍高達4732億元，後續是否能由短線回補轉為趨勢性回流，仍是觀察重點。

從今日外資買超個股來看，金融股與傳產股成為主要布局方向。其中台新新光金（2887）獲外資買超8.52萬張居上市個股之冠，中信金（2891）買超4.09萬張、永豐金（2890）買超3.08萬張、第一金（2892）買超2.8萬張、臺企銀（2834）買超2.97萬張，顯示金融股再度成為外資回補重心。

航空與景氣循環股同步獲得青睞，華航（2610）獲買超4.16萬張、長榮航（2618）買超3.7萬張，中鋼（2002）買超2.83萬張、華新（1605）買超2.76萬張，華邦電（2344）與南亞科（2408）也分別獲買超3.35萬張及2.52萬張。

不過，外資今天仍持續調節部分電子與金融權值股。其中友達（2409）遭賣超2.6萬張最多，凱基金（2883）遭賣超2.57萬張居次，力積電（6770）賣超2.27萬張、仁寶（2324）賣超2.03萬張。富邦金（2881）、華通（2313）、遠東新（1402）、晶技（3042）、力成（6239）等個股也名列外資賣超前十。

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