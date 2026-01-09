台股暴漲暴跌千點震盪，終場跌破5日線該擔心嗎？法人點出4大利多支撐多頭行情

台股本週跳空開高以來，連續五個交易日站穩3萬點大關，但漲勢似有放緩跡象，尤其今（9）日早盤跳水後急速拉高，接著又緩步走低，終場下跌71.59點或0.24%，5日線暫告失守，成交值縮減至6763億元，上沖下洗震盪千點的盤勢，考驗著投資人的信念。

台積電12月營收 月減2.5%、年增20.4%

權值龍頭台積電今以1665元開低，盤中一度下探1655元，隨後拉升至1700元，但未能再創新高，終場下跌5元，收在1680元。

台積電在盤後公布去年12月合併營收約為新台幣3350億300萬元，月減2.5%、年增20.4%，改寫歷年同期新高紀錄；累計2025年1至12月，全年營收約為新台幣3兆8090億5400萬元，年增31.6%。

圖片來源：券商軟體

4大利多助攻中長期行情

法人指出，台股從2023年至2025年已經連續3年上漲，而且漲幅亮眼，回顧過去20年，連續第4年仍維持多頭的情況並不常見，但從基本面與資金面來看，這樣的趨勢在2026年仍具延續條件，主要有4大利多支撐。

兆豐台灣先進通訊基金經理王仲良分析，首先是美國聯準會（Fed）已經啟動預防性降息循環。在降息過程中，市場資金動能通常不需過度擔憂，歷史經驗顯示，降息循環期間評價面（PE）往往有上修空間，有利風險性資產表現。

其次，AI基礎建設需求持續強勁，第三季美國科技股財報已經全數公布，四大CSP（雲端服務供應商）對AI相關資本支出普遍上調，顯示AI仍處於高度成長階段，相關供應鏈訂單能見度明確。

除了企業端資本支出，AI發展也正進入多元投資階段，包括OpenAI等新創企業持續投入，各國為提升國家競爭力，勢必加碼「主權AI」建設，形成另一股長期需求來源。

第三，美股、台股企業獲利動能延續，無論是今年或明年，企業整體盈餘仍可望維持成長趨勢，為股市提供基本面支撐。

最後，非AI產業庫存已經調整至低檔，過去1～2年AI高速成長的同時，消費性電子、車用與部分公共產業歷經2～3年的庫存修正，目前多數產業庫存水位偏低，一旦聯準會降息、需求回溫，在低基期下將具備明顯復甦動能。

AI仍是主流 法人欽點關注這些類股

王仲良表示，科技創新長期將驅動經濟成長，主要受惠科技技術革新，將大幅提升企業生產力，改善企業的管理效率，導致全球經濟結構的質變。例如過去1990年代，PC與網路的普及大幅提升生產力並改變全球經濟結構，造就所謂的新經濟，本次AI產業預估將帶動新一波工業與商業革命，繼續推升企業生產力邁入新紀元。因此，科技股仍將是中長期投資主流，掌握科技趨勢，等同於參與全球財富成長列車。

他認為，接下來AI應用將逐步落地，進入百花齊放階段，包括邊緣AI、智慧城市、交通管理、自動駕駛與機器人等領域，皆有機會成為下一波成長動能。另由美股獲利表現來看，券商普遍預估獲利目前仍處於上修階段，同時成長動能也不再只有資訊科技一枝獨秀，包括房地產、原物料、公用事業、醫療保健等，市場預估獲利均有機會超過兩位數成長，今年上漲的類股，普遍預期會比去年更加多元化。

整體而言，台股在AI主線支撐下，仍然具備中長期多頭結構，兆豐投信建議投資人關注的類股包括先進半導體、半導體設備、IC設計服務，以及高階CCL、散熱、BBU、光通訊與記憶體等族群。



