台股暴跌千點，台指期夜盤又跳水！三大法人狂砍1080億元，季線還能守住嗎？
在聯準會（Fed）可能暫停降息，以及AI泡沫疑慮未除的情況下，輝達救市神話破功，全球股市應聲重挫，台股今（21）日盤中暴跌超過千點，終場下跌991.42點或3.61%，以26434.94點作收，為半年多來首次收破季線，成交值僅逼出5498.4億元，比起昨日進一步縮減。
受到美股暴跌拖累，台股今日開盤之後一路走低，不僅回吐前一天的漲點，創下今年4月股災以來最大跌點，電子類股全面走跌，只剩製鞋、成衣代工等傳產世足賽概念股撐盤，成為少數逆勢上漲的族群。
儘管指數已經殺到季線，但這股跌勢似乎仍未停止，台指期夜盤原本展現反彈攻勢，隨後卻又跟著國際股市期指下殺，從高點跳水超過200點。
法人認為，近期國際股市行情不佳，反攻力道有限，層層套牢的投資人「多殺多」，後續關鍵仍取決於美股能否止穩，否則台股遲遲無法收復季線，恐將加劇市場賣壓。
外資賣超915.36億元 加碼台指期空單
根據盤後資料顯示，三大法人攜手賣超1080.73億元，其中外資賣超915.36億元，投信賣超12.63億元，自營商賣超152.74億元。
觀察台指期淨部位，外資淨空單大舉增加9041口，來到33208口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加7539口，來到7814口。
選擇權未平倉量方面，11月F3大量區買權OI落在26800點，賣權最大OI落在26450點；月買權最大OI落在28500 點，月賣權最大OI落在25000點。
期貨商分析，全月份未平倉量put/call ratio值由1.33下降至0.93，外資台指期買權淨金額0.42億元，賣權淨金額0.53億元，整體選擇權籌碼面偏空。
