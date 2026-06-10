台股暴跌外資大逃殺？楊金龍：回檔修正很健康 系統性風險還很遠
台股近期波動劇烈，資金大舉湧入， 傳出「四貸同堂」形成另類新常態，藍綠立委皆關切，是否會對金融穩定帶來衝擊？中央銀行楊金龍今（6/10）日在立法院財政委員會詢答時表示，金管會正密切注意當中，不過，對於台股最近回檔修正，「不能只是上、沒有下，我個人認為是健康的」；至於外資在台股大舉進出，他強調，6月外資匯出金額有50億美元，「就外資來講，50億美元不高」。
立法院財政委員會今日審查總預算，邀請央行總裁楊金龍、財政部部長莊翠雲進行報告並備答詢。國民黨立委林德福關切，央行發布的金融穩定報告中提及，AI相關產業融資規模過快，儘管AI科技巨頭與晶片供應商的營運及財務基本面仍穩健，且現金部位充裕，但快速擴張下，要留意槓桿風險。
楊金龍說明，金融穩定報告的AI風險問題，是引用國際貨幣基金（IMF）的報告，並非央行本身的看法，至於資金流入台股，「資金跑到股市的速度確實比較快」，但距離系統性風險還很遠，金管會正在密切注意，央行也在掌握當中。
不過，台股在本週以來出現大幅震盪，楊金龍認為，最近的回檔修正有必要性，「不能只是上、沒有下，我個人認為是健康的」。
國民黨立委賴士葆則質疑，台股近來大起大落，似乎成為外資的提款機，尤其昨日匯市單日總成交值飆出47.46億美元，創下史上第二大成交量。楊金龍強調，匯率由市場供需所致，除了外資的進出金額較大，出口商在匯價貶值時，也會進場來出脫美元。
楊金龍說，由於台股的股利非常豐厚，使得外資對台股很感興趣，根據央行的掌握，6月外資的資金至少有50億美元，但是「就外資來講，50億美元」。
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