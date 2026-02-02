台股暴跌心好慌？阮慕驊點下殺真正2原因「不必太緊張」：不是跌基本面

台股今（2）日賣壓全面引爆，受美股收黑影響開低走低，記憶體族群成為重災區，指數盤中更下殺近700點，終場跌439.72點，收在31624.03點。對此，財經專家阮慕驊點出引發今日跌勢的2原因，並分析「不是跌基本面」，投資人不必太緊張。

阮慕驊在臉書發文指出，台股今天不是跌基本面，宏觀敍事不會瞬間改變，是跌「波動性傳導」，以及「乖離過大修正」，他之前就有提醒過乖離及長假風險。



阮慕驊強調，手中持股高的投資人也不必太緊張，但要知道自己的財力到那，以及持股的基本面。​



阮慕驊表示，知道自己在做什麼，沈著應對所有的行情變化，大漲時不要太樂觀太興奮，大跌時也不要太悲觀太緊張，才會是股市的贏家。

