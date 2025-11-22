台股暴跌找馬英九救援？王鴻薇批賴清德

▲總統賴清德對此表示，前總統馬英九交棒給前總統蔡英文時台股指數僅8千點，而他上任後，積極推動經濟發展，今年股市最高來到2萬8千多點。（圖／記者陳明安攝，2025.11.20）

[NOWnews今日新聞] AI龍頭輝達股價不斷下跌，不只影響美股，台股本周也大跌，21日狂殺近千點。不過總統賴清德對此表示，前總統馬英九交棒給前總統蔡英文時台股指數僅8千點，而他上任後，積極推動經濟發展，今年股市最高來到2萬8千多點。國民黨立委王鴻薇酸，馬英九都卸任幾年了，賴清德還要搬馬維拉救援。

王鴻薇說，台股重挫近千點，股民哀嚎遍野，也讓一直到處宣揚台股自滿的賴清德，臉上無光，沒想到賴受訪時，搬出快十年之前的馬英九，這樣毫無擔當的言論，再一次的把賴清德執政無能與逃避的個性，表露無遺。

王鴻薇說，賴清德的逃避性格與無法面對壓力，已經不是第一次了，前幾天才找立法院長韓國瑜保護民進黨立委沈伯洋，「讓貴為總統和三軍統帥的他，備受國人質疑，也引起韓國瑜院長批評『自己生病，卻要別人吃藥』得到國人的廣泛認同。」

王鴻薇說，這次股票重挫，賴清德不敢面對現實，竟搬出馬維拉。原來「股票漲是賴清德，股票跌是馬英九」，可能連馬英九總統自己，都想不到十年後他還要登板救援。賴清德把總統當的這麼窩囊，也是前無古人了。

