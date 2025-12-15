台股暴跌拖累匯市！新台幣重貶1.78角 收31.38元

受到上週美股四大指數大幅拉回影響，台股今（15）天迎來劇烈震盪，失守2萬8千點一舉摜破十日線，不過隨後跌幅收斂，終場下跌331.08點。而新台幣匯率方面同樣走貶，終場貶值1.78角，收在31.38元。

台北股市權值股中，台積電跳空開低終場以1450元作收，鴻海、廣達也走跌，對比之下聯發科展現抗跌力道，加上非電族群發揮穩盤功能，讓大盤跌幅收斂。

匯市同步走弱，週一尾盤貶勢進一步擴大，終場貶值1.78角，新台幣兌美元匯價收在31.38元。

分析師王榮旭指出，台股AI的占比非常高，今天指數的重挫，光台積電就貢獻大半的點數，個股的部分有大概一半是逆勢上漲，大部分都集中在中小股。

王榮旭也點出，台積電明年業績展望都是樂觀成長，沒有理由說在這個時間點上去看壞，反而因為長線看好，急跌的時候站在買方認為是對的。

台新投顧副總經理黃文清則認為，台股現在是弱中透強，目前盤勢只是處在技術性修正，長線多頭格局並未遭到破壞。

而後續新台幣走向，要看美國重要經濟數據或央行對匯市的態度，是否進一步表態。

台北／魏于恬、許修銘 責任編輯／洪季謙

