台股暴跌拖累！新台幣盤中貶值逾1角 午盤暫收31.3元

近期多家與AI題材高度相關的企業公布財報後，投資人對科技股的熱度降溫，紛紛獲利了結，美股重挫，台股今（12/15）日開盤暴跌逾500點，在外資大舉匯出下，新台幣匯率以貶值開出，盤中最高回落至31.31元、貶幅逾1角，出口商進場拋匯，在買賣相互拉扯下，午盤暫收31.3元、貶9.8分，台北外匯公司成交金額5.69億美元。

美國聯準會（Fed）上週召開今年最後一次利率決策會議，並宣布降息1碼，連續第三次降息，對於明年的利率走向，官員意見顯得分其，加上總統川普提前啟動人事佈局，外界關注Fed的獨立性。同時，受到甲骨文、博通最新財報不如預期，加深投資人對AI泡沫的疑慮，科技股全面下挫。

台股今日一早開盤就暴跌513點，更失守2萬7700點，「護國神山」跌至1450元，股市連帶拖累匯市。新台幣匯率以貶值4.8分、31.25元開出，在外資大舉匯出下，匯價一度摜破31.3字頭，出口商見到久違的甜甜價，陸續進場出脫美元，在一買一賣拉鋸下，午盤收在31.3元，貶值近1角，也創下一週以來的新低點。

美元指數在98.4價位盤整，人民幣兌美元中間價為7.0656，日圓兌美元持平、約在155.2附近，韓元在1474，星幣在1.291左右。

