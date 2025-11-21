台股暴跌近千點，上車還下車？阮慕驊曝輝達利多不漲訊號：腳步要放慢

台股11月份投資人心情如坐雲霄飛車，14日大跌506點後，18日午盤後賣壓灌入，再度狂瀉近700點，兩個交易共計重挫近1200點；而後AI晶片霸主輝達（Nvidia）發布雙雙超乎市場預期的財報及財測後，台股20日狂漲846.24點，未料今（21）日盤中一度重挫達到970點，逼近千點。對此，財經專家阮慕驊連發兩篇貼文提出分析，表示市場趨勢和方向告訴了大家得面對的事實，而唯有智者能在順逆境之下以「平常心」理智思考，做出決策。

廣告 廣告

市值王輝達在第3季財報繳出單季營收570億美元的亮眼成績，季增22%、年增62%；在第4季營收指引上，預估營收將達650億美元，誤差正負2個百分點，高於倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整分析師平均預估值616.6億美元。輝達執行長黃仁勳表示，他看到的不是AI泡沫，而是一個轉捩點；此外他也提出​3大轉變，作為輝達未來幾年可能稱霸市場願景的一部分。​

然而，輝達才剛繳出亮眼成績單，但今美股主要指數全面重挫，台股21日開盤以26821.97點開出，大跌604.39點，跌幅達2.2%，隨後跌勢持續擴大至800點，截至中午12時許，大盤已爆跌超過960點。阮慕驊今上午在貼文中直呼，全球投資者的傻眼可能莫過於今天了，「今天該不會是黑五吧！大家可要撐住。」而後他再於臉書表示，輝達財報超乎預期，黃仁勳才信心滿滿的宣布雲端GPU全部售出，但股價怎麼會從盤前大漲6%，收盤反跌3%？

阮慕驊說，投資人現在可能滿肚子疑問，甚至忐忑不安，但想這些意義不大，市場的趨勢和方向告訴了大家得面對的事實，也就是輝達利多不漲，反成股票售出的「利多出貨」時機。他進一步說，經驗上，利多不漲和利空不跌都是反轉訊號，美股已跌回100日均線，而台股今天下測季線也都告訴大家，這波至少是中期的修正，他個人的思考是，進一步調整現金和持股比例放慢腳步，但長期投資的信仰不變，「今天又增加了兩筆基金的定期定額月投資。」

更多風傳媒報導

