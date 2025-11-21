台股暴跌近千點 專家指安啦！曝這族群有戲
[NOWnews今日新聞] 台股僅經歷一天的大漲行情，今（21）日就遭到血洗，暴跌近千點，單日跌點寫下歷史第六大紀錄，對此，專家分析，這個盤就是「雲霄飛車」盤，台股已經從過去的從17300點漲到28000點，總計漲了11000多點，適度做一個修正並不是壞事，因此投資人也不用過於擔心，而目前「爛盤出好股」的是被動元件，預估下週盤面上火熱族群將會是被動元件，投資人可留意。
週四才繳出史上第二大漲點的台股，台股今日大跌逾600點開出，隨後跌勢擴大，盤中一度重挫1012.97點，最低來到26413.39點，寫下史上盤中第四大跌點。最終，台股以大跌991.42點作收，創下單日史上第六大跌點，26434.94點作收、跌幅3.61%，成交量較週四小幅放大到5498.35億元。
對此，啟發投顧分析師郭憲政指出，今天台股大跌的原因，主要是因為，一開盤美股那斯達克、道瓊指數雙雙大漲數百點，道瓊甚至漲了700多點，但今日美國公布非農就業數據，「超乎預期的好」，顯示美國近期經濟毫無疑慮，也讓市場聯想12月聯準會降息「沒有希望了」，也正因如此，失望性賣盤開始湧現，輝達股價翻黑，高科技股也全數大跌，「今天會大跌是這樣來的。」
不過，郭憲政表示，加權指數已經從17300點漲到28000點，適度做一個修正並非壞事，投資人不用過於擔心。
他分析，今日台股大跌，有一個族群卻異軍突起，就是被動元件，蜜望實漲停，華容也逆勢上漲，國巨雖跌，但也只是小跌1塊半，因此，目前來看，所謂「爛盤出好股」，就是所謂的被動元件，郭憲政認為，下週被動元件將會是盤面上的指標股。
郭憲政並提到，IC設計族群近期也將會被主力作手「投以關愛的眼神」，可能也有望上漲。另外，若美股不降息，台股資金避風港「銀行股」可能也會開始有所動作，美國不降息、銀行股也不需跟著美國降息，對銀行股當然是一個利多，加上銀行股這波沒有太多漲勢，也在相對低點，因此，未來投資可留意銀行股如國泰金、富邦金、中信金等指標股。
郭憲政也提醒，建議投資人不要入手老AI股、權值電子股、高價電子股「最好都不要碰」，他說，現在資金就是往較低階的股票湧入，主力作手皆會往這部分做靠攏。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
