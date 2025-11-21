台股暴跌近千點！賴清德躺著也中槍 媒體人譏：輪到馬英九吃藥了

政治中心／綜合報導

總統賴清德赴「西螺吳厝朝興宮」參香祈福。（圖／總統府提供）

台股今（21）日收盤重摔近千點，失守27000點大關，股民哀鴻遍野，有人認為責任在賴清德政府。賴清德今日前往彰化視察時對此作出回應，直指馬英九曾說他任內股市要達到2萬點，但最終交棒只在8千點上下。對此，資深媒體人謝曜州則反酸國民黨：「輪到馬英九該吃藥了！」

費城半導體指數（費半）暴跌近5％，連帶使台積電、ADR崩跌，讓台股的電子權值股信心全面崩盤。儘管AI巨頭輝達（NVIDIA）釋出優於預期的財報，但市場擔憂其股價處於高檔、反應過度，「AI泡沫化」風險憂慮升溫，導致整體 AI 概念股遭遇血洗式拋售。終場台股加權指數大跌 991.42點，跌幅達3.61％，收在26,434.94點，更寫下台股歷史上第6大收盤跌點。

台灣股市今（21）日暴跌991.42點，跌幅達3.61％；東亞其他國股市也下跌。（圖／翻攝自pixabay）

對此，有人認為責任在賴清德政府，但事實上，東亞各國包含日本、中國、韓國等股市都綠油油一片，甚至韓國綜合指數跌幅更高達3.79％。

面對質疑，賴清德今日現身雲林西螺吳厝朝興宮致詞時，指出前總統馬英九執政的７年期間，儘管採取了台商大量西進、與中國簽訂 ECFA、開放中國觀光客等政策，當時每年的經濟成長率平均僅有2.8％。賴清德更提及，馬英九當年曾誇下海口，承諾任內要創下股市2萬點的里程碑，但「實際上，他交給蔡英文總統時，（股市）卻只有約8000點。」

前總統馬英九曾說他任內股市要達到兩萬點，但最終交棒只在8千點上下。 （圖／資料照）

此外，先前民進黨立委沈伯洋之前被中國「全球通緝」，當時賴清德喊話國民黨籍立法院長韓國瑜捍衛國會尊嚴，率跨黨派立委聲援沈伯洋；韓國瑜僅冷回「自己生病要別人吃藥」，強調解鈴還須繫鈴人，被外界質疑實在不近人情。

如今，台股暴跌，被指責任在賴清德，網友認為實在躺著也中槍，也讓資深媒體人謝曜州在臉書反酸國民黨，「輪到馬英九該吃藥了」。

