台股暴跌逾600點後趨回穩 國泰投信張雍川：風險已宣洩 建議逢低布局抱股過年

國泰投信009817於6日正式掛牌上市，臺、日證交所首長同台慶賀。圖為臺灣證交所董事長林修銘（左4）、東京證交所社長岩永守幸（右4）、國泰金控總經理李長庚（左3）、國泰投信董事長李偉正（左2）（攝影／李海琪）

受美國科技股走弱與農曆年封關前調節影響，台股今（6）日開低急殺，盤中一度暴跌超過600點，甚至摜破月線，最低來到31,164.28點，不過在了結賣壓後，台積電引領大盤回到平盤附近震盪。至中午12點，大盤指數下跌0.18%或57.31點，回到31,743.96點。

國泰投信總經理張雍川今受訪指出，台股近期拉回主要反映美國科技股走弱及市場對AI衝擊軟體業的過度擔憂；然而，隨著賣壓宣洩，長期AI需求依舊看好，投資人可趁回檔分批布局並「抱股過年」。

國泰投信募集發行的日本不動產市場ETF 「國泰日本不動產（本基金並無保證收益及配息）009817」於今日上市，臺、日證券交易所首長同台參與祝賀。會後國泰投信董事長李偉正與總經理張雍川接受媒體聯訪。

國泰投信：AI雜音屬短期波動，可逢低分批布局「抱股過年」

張雍川表示，台股近期拉回主要受美國科技股走弱影響，市場「過度擔心」AI對軟體產業的衝擊，導致情緒面先行反應；但他認為，這類擔憂偏向短期雜音，長期AI需求依然明確，投資人反而可把握回檔時點，分批逢低布局。

談到封關前是否有機會止跌、以及是否仍適合抱股過年，張雍川表示，節前的回檔某種程度已反映市場對長假不確定性的擔憂，風險「已有所宣洩」。

在拉回整理後，他認為投資人可在節前採取逢低承接策略，作為抱股過年的布局方式。

至於持股結構與資產配置是否需要調整，他建議投資組合仍應「多元分散」，科技依舊是今年投資主軸，但可透過低相關性的資產納入配置，以降低波動。

他舉例，國泰投信今日上市的009817「國泰日本不動產ETF」與科技股、台股及美股的相關性低於0.5，認為日本不動產可作為長期投資組合中的一項資產類別。

對於今年漲跌表現的族群觀察，張雍川看好漲勢主力仍會落在半導體相關類股，原因在於AI資本支出帶動下，關鍵零組件仍以半導體為核心，趨勢可望延續。

至於去年跌幅較深者，例如偏向原物料等傳產族群，隨著台美關稅議題逐步敲定、走向更明朗後，部分傳產產業仍可能於今年迎來復甦契機。

第二檔台日跨境ETF掛牌，看好日本經濟帶動不動產租金收益

第二檔台日跨境連結式國泰日本不動產ETF（009817），今天正式掛牌上市，成為台灣首檔以日本REITs為投資標的之產品。

對於市場關切「美國降息、日本升息」是否對不動產與REITs造成風險，張雍川補充，日本央行升息主要反映日本經濟復甦、從通縮走向適度通膨。

在此背景下，包含商辦、物流、旅館、商場等不動產租金有望跟著調升，租金上行將有助支撐收益表現，對整體租金收益率而言反而偏向正向影響。

李偉正表示，在高市早苗上任後推動「物價穩定、經濟成長、國家安全」三大政策支柱下，對日本經濟展望抱持正向看法；再加上台積電擴大日本投資、熊本二廠率先導入3奈米技術，均有助帶動整體景氣與產業鏈發展。

同時，近期國際金融市場波動加劇，李偉正認為，日本REITs指數與台股、美股等股票資產的相關度相對較低，當股票市場出現較大幅波動時，REITs表現通常較為穩定，可望提供投資人一項兼具分散風險與資產配置功能的另類選擇。

日圓具升值潛力，新台幣匯率預期相對穩定

在匯率議題上，李偉正認為在日本政策支柱帶動經濟前景看好之下，日圓具備一定升值空間，從長期角度看，美元兌日圓匯率水位可能提供投資人不錯的切入機會。

至於新台幣兌美元，他則表示仍需觀察台美經濟基本面，預期在「聯準會可能降息」與「美國經濟成長仍強」兩股正、負力量拉扯下，今年新台幣匯率波動可能相對穩定。

