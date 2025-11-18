台股暴跌+外資提款 新台幣貶破31.2元 後續看兩大關鍵左右走勢

台股暴跌、外資提款，新台幣終場收31.217元、貶3.7分，連續六日收黑。資料照



隨著AI泡沫化疑慮，美國聯準會（Fed）的12月降息恐難有共識，美股近期全面承壓，台股重挫691點，在熱錢持續出走下，新台幣匯率今（11/18）日一早開盤直接貶破31.2元，出口商見到「好價格」，賣壓大舉出籠，午後外資偏雙向操作，匯價一度反彈至31.1字頭，但尾盤央行進行調節，終場收31.217元、貶3.7分，連續六日收黑，仍舊創下半年來低點，後續就看輝達財報及美國9月就業數據是否帶來反轉。

近期市場對AI泡沫化疑慮尚未消解，投資人觀望即將出爐的輝達（Nvidia）財報，是否能帶來好消息，同時，美國勞工統計局將於本周陸續發布9月非農業就業報告和薪資等相關數據，將牽動Fed在12月的降息決定，投資人屏息以待，美股四大指數全面收黑，美元指數微幅反彈至99.5價位。

匯銀人士指出，受到美股下跌影響，台股今日開低走低，終場大跌691.19點，跌破2萬7000點，三大法人大舉賣超710.31億元，新台幣匯率以貶值3分、31.21元開出，上午外資匯出力道強勁，出口商也進場拋匯，在土洋大戰下，匯價呈現區窄幅震盪。

匯銀人士表示，午後外資轉為雙向操作，出口商多在31.2元附近出脫美元，尾盤一度在31.1附近盤整，央行在尾盤提供流動性調節，讓匯價收在31.217元，依舊創下半年以來的新低價，總成交值略縮至19.345億美元。

匯銀人士分析，外資從月初迄今，只有一天買超，其餘天數幾乎呈現賣超，使得新台幣從11月持續走弱，出口商等到匯價站穩31元附近陸續出脫美元，眼見近期持續下挫，也將價格下調半角，在外資出走、出口商轉趨惜售，新台幣短期內難脫偏貶格局。後續得要關注輝達財報對股市影響，以及就業數據是否能支撐降息，將左右匯價走勢。

根據央行統計，美元指數小升0.15%、歐元小跌0.20%，亞幣全面翻黑，韓元貶幅最多、跌0.45%，日圓貶0.19%、星幣貶0.17%，新台幣跟人民幣皆下挫0.12%。

