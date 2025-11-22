台股暴跌 投信：多頭未轉向跨年度行情可期
[NOWnews今日新聞] 美國聯準會（Fed）官員「放鴿」，市場認為降息機率增加，美股週五翻紅，道瓊工業指數收漲近500點。然而，台股昨（21）日重挫，寫下歷史第六大跌點；投信表示，經濟環境並未出現重大變化，台股多頭行情並未轉向，只是資金進行換手，歷史跌點紀錄發生後，台股會有修復行情，股價加速反彈，加上考量跨年行情可期，12月、1月正是機構投資人重新調節配置的時機。
11月初台股衝高站上28,554點後，受到國際盤勢修正、投資人獲利賣壓湧現，近期股價跌劇烈波動，昨台股大跌991.42點，創歷史第六大跌點，為4月份貿易戰以來最大單日跌點。根據Cmoney資料統計，為台股歷史第6大跌點，跌幅達3.61%；累計台股自月初高點以來修正逾2,100點。
第一金投信指出，在經濟環境並未出現重大變化，且無非經濟因素衝擊下，歷史跌點紀錄發生3個月、6個月後，台股通常會在修復行情帶動下，股價加速反彈上揚，平均漲幅分別達13.76%及25.11%。
00994A第一金台股趨勢優選主動式ETF經理人張正中指出，11月份台股指數自高點大幅修正後可望重啟漲勢，台股多頭行情並未轉向，只是資金進行換手，短期漲幅較大良性消化獲利賣壓後，可望再度由科技成長股帶領漲升氣勢，挹注台股後市正向底氣，強化投資人股價回調後進場信心。
張正中表示，11月份股價回調後，接下來跨年度行情可期，12月、1月正是機構投資人重新調節配置的時機，掌握跨年度資金換手行情，同時12月份4家投信業者將全新募集台股主動型ETF，現階段台股行情盤整之際，更適合透過主動投資策略「選股不選市」，掌握趨勢個股進行投資，把握下一波行情重啟動能。
