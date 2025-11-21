台股暴跌+熱錢撤出！新台幣摜破31.4元關卡 周線連三黑、貶2.8角

受到台股重挫、外資撤退，新台幣重貶1.35角，收31.43元，周線拉出連三黑。廖瑞祥攝



輝達財報優於預期，但市場對AI泡沫化仍有疑慮，加上美國聯準會（Fed）恐暫停降息，美股重挫連帶使台股大跌逾900點，新台幣匯率今（11/21）日開盤貶破31.3字頭，出口商雖有進場拋匯，但外資撤出力道更強勁，午後幾乎呈現一面倒，直接摜破31.4元整數關卡，貶值超過1角，央行不急著進場，僅提供流動性調節，終場收31.43元、重貶1.35角，貶幅創下一個多月新高；累計本週貶2.8角，周線拉出連三黑，11月迄今已貶6.81角。

廣告 廣告

本週受到科技股財報影響，以及Fed部分官員對12月降息意見分歧，市場憂心AI科技股被高估，美股劇烈波動，台股也在2萬7000點附近徘徊，回顧11月迄今，外資在台股有買有賣，但在匯市卻呈現一面倒的匯出，連帶牽動新台幣匯價走勢。

匯銀人士表示，雖然輝達第3季財報營收和獲利雙雙創新高，市場對AI科技股高估值的疑慮並未消散，9月非農就業數據中，新增就業高於預期，但失業率同步升至近四年新高，投資人對Fed降息的期待持續下滑，美股三大指數重挫，台股今日更暴跌991.42點。

匯銀人士指出，新台幣匯率一早以貶值4.5分、31.34元開出，外資上午部分匯出，出口商賣壓再度出現，偏向區間盤整，但午後外資撤出力道加遽，匯價直接貶破31.4元，盤中重貶1.5角，央行提供流動性調節，尾盤收在31.43元，連續9日收黑，貶幅1.35角，更創下10月13日以來的最低。

匯銀人士認為，目前美元指數持續在100價位震盪，多數亞幣回落，加上外資今日大舉賣超，匯價一路呈現偏貶態勢，後續得看市場對AI泡沫是否持續悲觀，以及美國將於12月中旬發布非農就業數據，意味著Fed在利率決策會議之前，能夠掌握新數據，恐讓降息的可能性持續偏低，新台幣回測31.5元也近在咫尺。

根據央行統計，美元指數跌0.12%、歐元升0.17%，主要亞幣走弱，韓元下挫0.44%、新台幣貶0.43%、人民幣和星幣分別小跌0.05%、0.03%，只有日圓反彈0.46%。

更多太報報導

外資虛晃一招？新台幣逼近31.3元 下一步回測「這關卡」

AI疑慮未消！新台幣吞連七黑 恐陷入31.3元攻防戰

談新台幣升貶遇兩難 林伯豐：匯率穩定才是最重要的