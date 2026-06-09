台股暴跌1500點又漲1200點，本波修正結束了？融資餘額、外資空單會是隱憂？股海老手：3個觀察點更重要
台股在週一(6/8)大跌逾1500點後，週二(6/9)立即大幅收復失土，盤中一度上漲破1200點，來到44700點之上，在基本面無反轉的情況下，許多法人對台股後市持樂觀態度，並喊出年底5萬點見的樂觀展望；然而，短線上仍有三項風險需留意。
融資餘額僅小減百億、外資期貨空單居高不下
受美股上漲激勵，週二台股繳出電金雙漲的走勢，包括聯發科（2454）、國巨（2327）、台達電（2308）、國泰金（2882）、富邦金（2881）與凱基金（2883）都有超過7%的漲幅。
台股週二迎來大轉折的噴出暴漲，加權指數終場狂拉1201.66點，強勢攻下44704.44點作收，單日漲幅高達2.76％，成交量為1.15兆元。
三大法人籌碼動向
觀察三大法人當日籌碼，土洋對作的撕裂態勢依舊鮮明。外資與陸資（不含外資自營商）大舉站在賣方，再度狠倒貨917.33億元；內資主力的投信則扮演護盤中流砥柱，擴大買超規模至205.67億元。至於自營商部分則全面撤退，合計賣超66.91億元（自行買賣部位賣超51.22億元，避險操作賣超15.68億元）。
最引人注意的是，儘管大盤大漲破千點，外資提款動作絲毫不手軟，週二無情再砍917.33億元，寫下外資在台股歷史單日第八大賣超紀錄。統計外資目前已連續4個交易日瘋狂提款累計3438.71億元；在多空激烈交鋒下，三大法人當日合計淨賣超778.57億元。
在一片漲勢中，市場也高度關心週一融資餘額僅小減百億、外資期貨空單居高不下，是否會成為大盤後續的隱憂？對此，摩爾投顧分析師廖祿民抱持相對樂觀態度。
他指出，市場反彈速度極快，代表經濟與基本面非常強勁，這與以往經濟衰退時，機構紛紛下修獲利展望的情況不可同日而語。
台灣藏富於民 融資量體並未失控
針對市場憂心融資減幅不夠、散戶是否太過樂觀，廖祿民從資金總量進行分析指出，目前台灣超額儲蓄已高達9兆元，若從整體融資的成長斜率（slope）來看，並沒有失去控制或過熱。
廖祿民直言，由於目前缺乏其他更佳的投資工具，賺了錢的龐大資金自然往股市集中，不論是個人交易還是ETF交易，都讓推升的水位水漲船高。
外資萬口空單 其實是「正價差套利」
至於外資在期貨市場累積的近7萬口空單，廖祿民也揭密背後的交易邏輯。他指出，外資目前對台股的持股水位高達7成，遠高於日本與韓國的3到4成，在持股高水位的狀態下，外資在台灣進行許多交易策略，包含賺取台幣匯差或操作配對交易。
對於驚人的期貨空單，廖祿民解釋，是因為期貨出現正價差，外資藉此進行套利與避險，並不代表完全看壞後市。
台新投顧看台股 資金不是逃命是轉進
至於台新投顧則是在最新報告中指出，台股近期因為乖離率過大，容易隨消息面出現技術性調整。不過，這並不會破壞整體的長多趨勢，報告直言：「資金不是在逃命，而是在轉進。」
台新投顧看好，在內資強勁支撐下，大盤中長期仍有顯著上行空間。台新投顧強調，從基本面來看，AI需求依然強勁，且台灣2026年第1季GDP成長率更創下48年新高，雖然短線上面臨外資轉為賣超的籌碼壓力，但內資結構性買盤長期湧入，尤其是主動式ETF成為台股新勢力。
此外，根據過去經驗，內資往往在台股回檔5%至8%時明顯加碼，能有效抵銷外資短線賣壓，改變過往「外資進、台股漲」的線性關係。
台新投顧以台積電、聯發科等10大電子權值股的投顧目標價與市值比重推估，合計將可為大盤帶來4006點的潛在貢獻，加權指數中長期目標位置最高上看49683點，潛在上漲空間達8.8%。
安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中則表示，就產業面來看，台股基本面未出現轉折變化，沒有庫存堆積問題，甚至許多廠商是零庫存，也沒有需求急凍或企業獲利下修的情況。實際上，受惠人工智慧（AI）需求及規格升級，相關供應鏈訂單及營收動能強勁，新應用新技術不斷擴大，台股產業鏈受惠範圍持續擴大。
展望後市，蕭惠中表示，近日震盪並非基本面趨勢改變，台股整體基本面架構偏多，團隊持續看好中長期行情機會。短線雜音反而提供主動布局機會，方向上仍以科技類股為主軸，其中科技股看好AI伺服器相關、半導體供應鏈及半導體製程相關；傳產留意化學、運動休閒等題材。
台股後續三大隱憂 CPI數據、SpaceX上市、成交量能
不過，台股後續也不是萬里無雲，廖祿民提醒投資人，市場短期將面臨週三CPI數據公布的再檢驗，只是預期衝擊會變小。此外，需要特別注意的是SpaceX的IPO案，由於其聲勢浩大，在掛牌前可能會凍結、扣住市場的大量資金，進而引發資金撤離的排擠效應，投資人須多加留意。
FT永續高息（00961）基金經理人江明鴻也提醒投資人，台股週二雖然開高走揚，但量能未同步放大，顯示市場追價意願仍偏審慎，短線較偏向跌深後的技術性反彈，並非全面轉強訊號。後續觀察重點，在於大盤能否帶量站穩五日線，若無法有效突破，仍須留意短線反壓與震盪加劇風險。
從籌碼面來看，目前市場仍呈現法人偏保守、散戶籌碼尚待沉澱的格局，代表盤勢整理可能尚未結束。操作上建議避免追高與過度槓桿，宜以基本面穩健、具現金流與高股息支撐的標的為優先，在震盪行情中強化防禦與配置彈性。
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