台股暴跌600點逃不過「高乖離」魔咒？狄驤曝1警訊：再強的族群都擋不住

台股今（2）日迎來2月第一個交易日，卻慘遭「黑天鵝」突襲。受美股費半指數重挫及川普提名聯準會主席人選華許（Kevin Warsh）引發的偏鷹預期影響，台股早盤開低走低，加權指數一度重挫逾600點，失守32,000點大關，盤中賣壓湧現。對此，財經專家狄驤在臉書發文直言，人踩人嚇死人，賣壓一來，再強的族群都擋不住。

狄驤表示，兩個月前台股回到季線時，自己跟大家說會站買方，前陣子台股與季線乖離突破10 %，他也跟大家分享會開始降槓桿跟減碼，因為跌下來不可怕，漲太多才要緊張，如今屢試不爽，台股一天就跌掉了一兩周以來的漲幅，再次驗證不追高乖離的重要性。​

狄驤提到，老樣子，產業趨勢沒有發生改變，都是市場情緒跟籌碼在變，要做的就是耐心等待市場情緒陷入恐慌，引發的不理性賣壓，所以說，賣飛少賺真的不算什麼，控制好風險才有機會在市場恐慌時，把握難得好機會，這就是一直以來跟大家分享的股市求生方式。

「差異看似很微小，但這個差異決定了投資人的存亡。」狄驤指出，高乖離是用來賣的，低乖離才該站買方，這次也會把握市場恐慌好機會，遵守好簡單的紀律，就能避開很多風險。

狄驤強調，高乖離時的剝奪感，會讓很多投資人忍不住追高，但投資人經歷過大波動就會發現，剝奪感根本不算什麼，血汗錢才最重要，如果投資朋友不小心受傷了，往好處想也賺到了難得的經驗，這是別人帶不走的財富。

