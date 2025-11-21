台股暴跌991點 外資賣超 915.36 億 提款爽歪

(記者謝錦慧台北報導)台股今（21）日終場大跌991點，創歷史第六大跌點，財政部政務次長、國安基金表示，不只是台灣，韓國、日本、香港等亞股幾乎都全面下挫，台灣目前的基本面相當穩健，今年GDP成長率預估會超過5%，所以就我們的經濟體質來看，這應該是短期的波動。台股今天開低走低，指數盤中重挫逾1000點，滑落至26395點附近，摜破26470點季線關卡。



阮清華表示，國安基金會密切關注國際與整體情勢的變化，會做妥適處理。目前國安基金還沒退場，會看市場狀況來調節。「不需要太緊張，我們都有在積極觀察與應對，細節不方便說，但我們一定會處理。」



台股今天跌991.42點，收在26434.94點，成交值新台幣5498.35億元。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超1080.72億元。自營商賣超152.74億元，投信賣超12.62億元，外資及陸資賣超915.36億元，為史上第4大賣超金額。



台積電盤中滑落至1385元，大跌70元，市值縮水新台幣1.81兆元，降至35.91兆元，影響大盤562點。鴻海、台達電、聯發科、信驊等權值、高價股走跌，記憶體和印刷電路板族群也同步走弱，電子類股指數重挫逾4%，影響大盤創下波段新低。



