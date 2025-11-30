台股月線中止連7紅！外資大提款3748億 年底作帳題材仍有撐

【記者呂承哲／台北報導】台股週五（28日）在科技股領軍下強勢上攻，終場收漲71.95點、收在27626.48點，雖然尾盤受晶圓大廠拖累使漲幅收斂至0.26%，但本週仍大漲1191.54點，單週漲幅達4.51%。不過，11月台股仍中止連7紅，單月下跌606.87點，月跌幅2.15%。

法人動向方面，本週呈現土洋對作，外資續賣台股172.11億元，連續第8週減碼；投信與自營商則同步回補217.61億元、173.54億元，三大法人本週合計買超219.04億元。若以11月單月來看，外資提款幅度高達3748.96億元，自營商減碼683.95億元，僅投信回補120.23億元，三大法人合計大賣台股4312.67億元。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，台股11月表現相對疲弱，結束月線連7紅的多頭氣勢，但在美股反彈帶動下，本週大盤強勢回神，一舉收復所有均線，集團作帳股及業績題材股同步轉強，年底作帳行情與旺季題材再度啟動。

廖炳焜指出，市場對聯準會12月降息預期回升至8成，投資情緒明顯回暖，加上美股科技股表現亮眼，激勵台股中的強勢族群輪動續強。AI產業需求持續升溫，伺服器大廠戴爾上季獲利優於預期，並調升全年AI伺服器出貨與營收展望，反映需求快速攀升；Google供應鏈也在 Gemini 3 帶動下同步走強。多重利多挹注下，台股技術指標如 KD、RSI 齊步向上，技術面仍偏多，但成交量尚須放大以支撐後續攻勢，預期指數將呈現震盪盤堅格局。

在 AI 帶動下，台灣整體經濟表現優於預期。廖炳焜指出，國發會景氣對策信號連續第二個月亮出「黃紅燈」，景氣熱度維持強勁。今年台灣 GDP 成長率有望挑戰6%以上，加上普發現金效應，消費者信心指數在11月上升0.69點，家庭經濟、國內景氣、就業機會等相關指標全面改善。尤其反映民眾長期投資意願的「購買耐久性財貨」與「購買房地產時機」兩項指標大幅回升，創3月以來首見增長。

展望年底行情，廖炳焜認為台股仍具上攻空間，建議投資人採取「選股不選市」策略，布局跌深題材股與長線趨勢股。科技族群以 AI 供應鏈、晶圓代工2奈米鏈、IC設計、IP、邊緣運算、光通訊、記憶體、低軌衛星、機器人、摺疊手機以及 AR/VR 等為主要觀察方向；傳產方面則可鎖定生技、特化與重電等具成長動能的族群。

