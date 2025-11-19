台股有個神奇點 美股大跌櫃買會開高？ 專家靠1招「省好幾百萬」





近期股市震盪劇烈，不少投資人擔憂美股重挫後隔日的台股行情，對此臉書粉專《直雲的投資筆記》分享經驗，指稱台股存在一個特殊現象，即是美股大跌後櫃買指數（OTC）隔日往往仍能開在平盤附近，甚少出現跳空大幅開低的情況，讓直雲靠著這套操作心法在波動行情中省下數百萬元。

《直雲的投資筆記》表示，即便在去年台股與櫃買大跌、甚至一度跌停的黑天鵝行情中，當天櫃買指數依舊是從平盤開出，開盤價幾乎貼近前一日收盤價，因此他認為，利用這段開盤後的短暫時間點，能有效降低殺盤日的損失。

根據直雲彙整自身經驗，殺盤日通常有以下幾個明顯特徵：

1.開盤後5~10分是當天高點，甚至不會賠錢。

2.殺盤中有任何拉高起來不可以搶。

3.呈上點，一定要等到收盤價才可以買。

4.開盤賣尾盤買等於當沖還可以省證交稅。

直雲強調，近幾次美股重挫後，他都在台股開盤5分鐘內調整部位，成功避免大幅回檔，靠這招省了好幾百萬元，提供給投資人作為參考。

●投資理財有賺有賠，投資人決策時應審慎衡量風險，並就投資結果自行負責。

