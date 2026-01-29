台股有望挑戰3萬3000點 蘋果財報成關注焦點

（中央社記者何秀玲台北29日電）美國聯準會利率按兵不動符合預期，美股28日收盤互有漲跌，標普一度站上7000點創新高，費半指數漲2.3%，輝達與台積電ADR股價分別漲1.5%、1.1%。台股今天蓄勢挑戰3萬3000點，投顧表示，後續走勢仍將關注蘋果30日財報。

此外，今天一連有特斯拉、微軟、Meta公布財報，皆有超越預期表現，30日蘋果（Apple）則將公布財報；投顧表示，美國聯準會表示美國經濟穩步擴張，台股滾量續創新高，各期均線延續多頭排列，觀察指數是否延續創高走勢，另外也將關注蘋果財報釋出的需求與毛利指引。

廣告 廣告

28日美股表現，美國聯邦準備理事會（Fed）如市場預期維持利率不變，未明確暗示何時可能再度降息，投資人反應冷淡，美股主要指數收盤互有漲跌。

道瓊工業指數上揚12.19點或0.02%，收49015.60點；標準普爾500指數下跌0.57點或0.01%，收6978.03點；那斯達克指數揚升40.35點或0.17%，收23857.45點；費城半導體指數上漲189.56點或2.34%，收8306.74點。

28日台股再創歷史新高，加權指數收在32803.82點，上漲485.9點，上市公司總市值達新台幣106.91兆元，同創新高，單日市值增加1.58兆元，成交值8309.93億元。

三大法人合計買超302.25億元。其中，外資買超332.75億元，買超力積電最多，達5萬8115張。

外資賣超前10名有聯電、台新新光金、國巨、主動統一台股增長、超豐、台中銀、今國光、宏碁、力成及第一金。（編輯：楊凱翔）1150129